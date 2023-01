Serie A, Fiorentina-Monza LIVE 1-0: Cabral sblocca il match al 19′

⚪🟣 32′ Attacca ancora la squadra viola: conclusione di Cabral da fuori area, blocca senza patemi Di Gregorio.

⚪🟣 31′ Serpentina di Ikoné che aggira Carlos Augusto e conclude da posizione defilata: palla che finisce sull’esterno della rete.

⚪🔴 28′ Secondo squillo del Monza: cross al centro di Mota Carvalho per Colpani che in estirada, da buona posizione, spedisce la sfera sopra la traversa.

⚪🟣 24′ Dalla sinistra Biraghi serve Bianco al centro che colpisce con una sventola da fuori area, respinge con le nocche Di Gregorio che evita il raddoppio alla compagine di Italiano.

⚪🟣 19′ Si schioda il punteggio all’Artemio Franchi di Firenze: lancio di Martinez Quarta ad ispirare la corsa di Cabral che avanza con la sfera e trafigge col destro l’estremo difensore biancorosso. Monologo viola e Fiorentina, al momento, meritatamente in vantaggio.

⚽️⚽️⚽️ ⚪🟣 19′ GOL DELLA FIORENTINA! ⚽️⚽️⚽️

⚪🔴 18′ Primo sussulto del Monza: Caprari serve Colpani che prende la mira e calcia col sinistro, palla sull’esterno della rete.

⚪🟣 13′ Staffilata col destro di Saponara dalla distanza deviata in corner da Colpani. Si incarica della battuta l’ex Spezia che lambisce il palo direttamente dalla bandierina. Brividi per la compagine di Palladino.

⚪🟣 12′ Punizione velenosa di Biraghi dalla destra: la sfera termina a fil di palo alla sinistra di Di Gregorio.

⚪🟣 7′ Azione personale di Ikoné che colpisce di sinistro con un diagonale che finisce a lato.

⚪🟣 4′ Igor imbecca in area Dodò che si destreggia e calcia col sinistro, si immola Izzo che intercetta con le chele la sfera e blocca a dovere l’azione avversaria.

⚪🟣 1′ Primo affondo dei padroni di casa con un traversone di Barak dal versante sinistro che non trova compagni e si spegne sul fondo.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE!

⏳ Squadre raccolte a centrocampo per osservare il minuto di raccoglimento in memoria del grande Pelé che è volato in cielo lo scorso 29 dicembre. Il calcio d’inizio lo batterà la Fiorentina.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Gli assistenti sono Passeri e Di Costanzo; il quarto uomo: Pairetto. VAR: Massa, AVAR: Ghersini.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

⚪🟣 FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Venuti, Kayode, Ranieri, Milenkovic, Terzic, Amatucci, Bonaventura, Castrovilli, Amrabat, Kouame, Jovic, Distefano. All. Vincenzo Italiano.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho A disposizione: Cragno; Sorrentino, Pablo Marí, Antov, Carboni, Birindelli, Machin, Barberis, Bondo, D’Alessandro, Gytkjaer, Petagna, Vignato, Colombo, Valoti. All. Raffaele Palladino.

Torna in campo la Serie A dopo la sosta forzata per i Mondiali in Qatar: i biancorossi di mister Palladino fanno visita alla Fiorentina guidata da Italiano. Calcio d’inizio all’Artemio Franchi di Firenze alle ore 18:30.