Serie A, il Monza espugna 3-2 lo Zini di Cremona: mette la freccia il fante Ciurria, Caprari mattatore con una doppietta

⏳ FINISCE IL MATCH! Il Monza batte meritatamente la Cremonese con un rocambolesco 3-2: la squadra di Palladino doma le Tigri per un’ora portandosi al 55′ sul 3-0 con i gol di Ciurria e Caprari (autore di una doppietta, ndr); prova di orgoglio dei grigiorossi che vanno a segno con Ciofani e Dessers ma non riescono nell’impresa finale di acciuffare il pareggio. I biancorossi, in attesa delle altre gare, raggiungono l’undicesima posizione in Serie A a quota 21 punti.

⚠️ Assegnati 6 minuti di recupero.

🔘🔴 87′ Azione convulsa in area monzese: prova ad approfittarne Ciofani che di testa impegna severamente Di Gregorio che gli nega la rete del clamoroso 3-3.

🔄 84′ Cambio nel Monza: al posto di Caprari entra Marlon.

🔘🔴 83′ Accorcia ulteriormente lo svantaggio la squadra di Alvini: lungo cross dalla sinistra di Valeri, Ciofani non ci arriva, la sfera giunge a DESSERS che in scivolata trafigge Di Gregorio siglando il gol del 2-3.

⚽️ GOL DELLA CREMONESE! ⚽️

🔄 82′ Cambio nella Cremonese: al posto di Quagliata entra Zanimacchia.

⚪🔴 79′ Su azione da corner è Bianchetti da pochi passi a colpire di testa, blocca sicuro Di Gregorio.

🟨 78′ Ammonito D’Alessandro per un fallo commesso su Valeri.

🔘🔴 77′ Traversone di Ghiglione a trovare il colpo di testa di Ciofani, traiettoria centrale e debole per la comoda presa di Di Gregorio.

🔄 72′ Cambio nella Cremonese: al posto di Pickel entra Buonaiuto.

🟨 70′ Ammoniti Carlos Augusto e Pickel per reciproche scorrettezze.

🔄 69′ Cambio nel Monza: al posto di Machin entra Colpani.

🔘🔴 62′ Accorcia la distanze la squadra grigiorossa: cross dalla sinistra di Valeri per l’incornata sotto porta di CIOFANI che indovina l’angolino e sigla così la rete dell’1-3.

⚽️ GOL DELLA CREMONESE! ⚽️

🔄🔄 66′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Petagna e Ciurria entrano Gytkjaer e D’Alessandro.

🔘🔴 62′ I padroni di casa si affacciano dalle parti di Di Gregorio con una conclusione velenosa del subentrato Ciofani che impegna l’estremo difensore biancorosso che si rifugia in corner.

🔄 58′ Cambio nella Cremonese: al posto di Tsadjout entra Ciofani.

⚪🔴 55′ Tris del Monza: tacco di Caprari a liberare la corsa per Carlos Augusto, la sfera giunge a Petagna che passa al centro per CAPRARI che sigla la sua personale doppietta e il momentaneo 3-0 da pochi passi. Allo “Zini” è chapeau biancorosso.

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOLLL!!! HA SEGNATO IL MONZA ⚽️⚽️⚽️

🔘🔴 52′ Traversone di Valeri a trovare l’inzuccata ravvicinata di Pickel, Di Gregorio è reattivo e nega il gol con uno splendido intervento.

⚪🔴 51′ Potenziale occasione per gli uomini di Palladino con Caprari che si allunga la sfera sull’out di sinistra e mette al centro, Quagliata intercetta ed evita guai peggiori.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALLO “ZINI” DI CREMONA!

🔄 46′ Cambio nel Monza: al posto di Birindelli entra Ranocchia.

🔄🔄 46′ Doppio cambio nella Cremonese: al posto di Okereke e Ferrari entrano Castagnetti e Aiwu.

⏳​ Finisce il primo tempo allo Zini: Monza avanti 2-0 meritatamente grazie alle reti di Ciurria e Caprari.

🔘🔴 47′ pt Tocca a Meité, stavolta, tentare la bordata da fuori area: palla alle ortiche.

🔘🔴 45′ Conclusione ravvicinata col sinistro di Dessers che termina sopra la traversa. L’ex Feyenoord protesta per un tocco non ravvisato dall’arbitro. Rimessa dal fondo.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

⚪🔴 43′ Il fante Ciurria ci riprova: dal limite dell’area di rigore fa partire un sinistro a giro che sorvola la traversa.

🔘🔴 34′ Diagonale velenoso di Dessers che finisce a fil di palo, alla sinistra di Di Gregorio. Segnalato l’offside, si ripartirà con una punizione dal fondo per il Monza.

🧐 27′ Fase di studio del match. La compagine di Palladino contiene bene gli attacchi grigiorossi e, quando può, riparte in contropiede.

🟨 22′ Ammonito Caprari per un fallo commesso su Ghiglione.

⚪🔴 19′ Dal dischetto si presenta CAPRARI che spiazza Carnesecchi siglando così la rete del raddoppio. Cremonese 0 – Monza 2.

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOLLL!!! HA SEGNATO IL MONZA ⚽️⚽️⚽️

📣 18′ ATTENZIONE!!! RIGORE PER IL MONZA!!! Izzo falciato in area. Massa, richiamato al VAR, concede il dischetto agli ospiti.

🟨 16′ Ammonito Birindelli per un fallo commesso su Pickel.

⚪🔴 15′ Corner Monza: calcia Caprari dalla bandierina, palla che giunge a Machin che non controlla bene, spazza la difesa di Alvini. Proteste biancorosse per un contatto in area grigiorossa.

🟨 14′ Ammonito Okereke per un fallo commesso su Pessina.

⚪🔴 8′ Grande azione del Monza: dialogano Carlos Augusto e Machin, traversone di quest’ultimo ad imbeccare Birindelli, la spizza Petagna per il tap-in sotto porta del fante CIURRIA che porta in vantaggio la squadra biancorossa. Secondo gol in Serie A per l’ex Pordenone, il secondo consecutivo dopo la rete rifilata all’Inter.

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOLLL!!! HA SEGNATO IL MONZA ⚽️⚽️⚽️

🔘🔴 5′ Primo sussulto in casa grigiorossa: Tsadjout mette al centro, Izzo devia in calcio d’angolo. Corner di Ghiglione, spazza la retroguardia brianzola.

⚪🔴 4′ Primo affondo dei biancorossi: Ciurria lancia a sinistra Caprari che si destreggia e colpisce in diagonale col mancino, palla a lato di un soffio alla sinistra di Carnesecchi.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO STADIO “GIOVANNI ZINI” DI CREMONA!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti sono Galetto e Vigile; il quarto uomo: Colombo. VAR: Banti, AVAR: Rapuano.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

🔘🔴 CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Quagliata; Ghiglione, Pickel, Meité, Valeri; Okereke, Dessers, Tsadjout. All. Massimiliano Alvini.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Raffaele Palladino.