Serie A, Atalanta-Monza LIVE: le formazioni ufficiali

Monza in campo al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 4 giugno per salutare la prima storica stagione in Serie A. Si gioca alle 21.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1) Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. A disp.: Musso, Rossi, Okoli, Muriel, Lookman, Colombo, Bernasconi, Mendicino, Palestra, De Nipoti, Del Lungo, Regonesi. All. Gasperini.

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disp.: Cragno, Sorrentino, Marlon, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, Petagna, D’Alessandro, Vignato. All. Palladino.

Serie A, Atalanta-Monza LIVE: i bergamaschi si giocano l’Europa League

Gli uomini di mister Palladino non hanno niente da chiedere alla classifica che può regalare il nono posto in caso di vittoria, i bergamaschi si giocano un posto in Europa League o in Conference League. Lo stadio si annuncia tutto esaurito.

Serie A, Atalanta-Monza LIVE: i convocati di Palladino (in attesa di Zlatan?)

E mentre il weekend del Monza è stato animato dalla suggestione di un arrivo in Brianza di Zlatan Ibrahimovic, in chiusura di contratto col Milan, Palladino ha convocato 26 giocatori: 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 77 D’Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.