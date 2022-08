Serie A, 2^ giornata: i risultati degli anticipi

Due pareggi e due vittorie negli anticipi della 2^ giornata del campionato di Serie A. Torino-Lazio e Udinese-Salernitana impattano a reti inviolate: Immobile e compagni sfiorano più volte la rete del vantaggio, ipnotizzati in più circostanze dal granata Milinkovic-Savic; nel match della “Dacia Arena” i friulani giocano un tempo intero in dieci uomini a causa dell’espulsione di Perez, non ne approfittano i campani. L’Inter balza momentaneamente in testa alla classifica, dopo aver liquidato lo Spezia con un 3-0 senza patemi, andando in rete con tre marcatori diversi: Martinez, Calhanoglu e il subentrato Correa. Il Sassuolo bissa il primo successo in campionato battendo 1-0 il Lecce grazie a una pregevole marcatura di capitan Berardi che festeggia nel migliore dei modi il rinnovo del contratto.

Risultati e marcatori

Torino – Lazio 0-0

Udinese – Salernitana 0-0

Inter – Spezia 3-0 – Marcatori: 35’ Martinez (I), 52’ Calhanoglu (I), 82’ Correa (I).

Sassuolo – Lecce 1-0 – Marcatori: 39’ Berardi (S).

Le gare in programma il 21 e il 22 agosto

Domenica 21 agosto, in campo anche il Monza

Empoli-Fiorentina, ore 18:30 – Dazn

Napoli-Monza, ore 18:30 – Dazn

Atalanta-Milan, ore 20:45 – Dazn

Bologna-Verona, ore 20:45 – SKY/Dazn

Lunedì 22 agosto

Roma-Cremonese, ore 18:30 – Dazn

Sampdoria-Juventus, ore 20:45 – Dazn