Ennesimo weekend ricco dal punto di vista sportivo sul territorio di Seregno. A dominare la scena sarà l’appuntamento con il Giro d’Italia handbike, che domenica 22 giugno chiamerà i suoi concorrenti a disputare la quarta frazione su un percorso con partenza ed arrivo in viale Santuario. Il via alle danze è previsto alle 10.30. Gli atleti, spingendo a braccia il loro velocipede, attraverseranno poi le vie Carlini, Trabattoni, Verdi, Torricelli, Sauro, Minoretti, Piave, Cadore e Signorelli, la piazza Correggio, le vie Viviani, Luini, Mameli e Cairoli, prima appunto del ritorno in viale Santuario. Le strade interessate rimarranno chiuse al traffico dalle 9 fino al termine della manifestazione, lasso temporale in cui non sarà possibile nemmeno transitarvi a piedi: il ritorno alla normalità è programmato orientativamente attorno alle 12.30. Le premiazioni, invece, saranno ospitate alle 14 dal PalaSomaschini di via alla Porada. La prova è molto attesa dagli appassionati di ciclismo che vivono nella zona.

Programma: previsti un torneo di calcio con l’Aia ed il saggio del Seregno Hockey 2012

Sabato 21 giugno, inoltre, tra le 8 e le 19, lo stadio Ferruccio di Seregno e lo stadio Colombo di Seveso saranno i teatri dell’annuale torneo intersezionale di calcio, promosso dalla sezione di Seregno dell’Aia (associazione italiana arbitri di calcio). Sul campo, nelle per loro inedite vesti di giocatori e non di fischietti, si misureranno i tesserati delle sezioni di Seregno, Monza, Varese, Savona, Cinisello Balsamo, Como, Veneto Sud ed Imperia. La finale per il terzo posto è in calendario alle 16 allo stadio Ferruccio. Subito dopo, seguirà l’atto decisivo della competizione. Sempre sabato 21 giugno, a partire dalle 20, al PalaSomaschini è fissata “La Notte degli Oscar. Roller Show”, saggio di fine anno della sezione di pattinaggio artistico del Seregno Hockey 2012. Star della serata sarà Andrea Vaturi, ex atleta nazionale, ideatore e fondatore della compagnia ghiaccio spettacolo.