Rugby: la mitica Italia-Fiji sotto la neve torna in scena 20 anni dopo

Era il 26 novembre 2005 quando sotto una fitta nevicata si svolse allo stadio Brianteo l’incontro di rugby Italia-Fiji. L’atmosfera era insolita e magica allo stesso tempo. Molti dei giocatori delle isole del sud Pacifico non l’avevano mai vista: alcuni si misero a giocare a palle di neve. La nazionale italiana vinse per 23 a 8, ma più che della vittoria gli sportivi ricordano di quella serata il campo bianco, il terreno insidioso, il pallone difficile da controllare.

Rugby: la mitica Itali-Fiji sotto la neve torna in scena 20 anni dopo, al Binario 7 col Panathlon Club

Ora, a quasi vent’anni da quella memorabile data, il Panathlon Club Monza Brianza organizza con la collaborazione di Rugby Monza e Lambro Rugby un evento celebrativo patrocinato dal Comitato Regionale Lombardo della federazione. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre alle 20 al Binario 7 con ingresso libero. La serata, dal titolo “Il talento gioca in ovale” non sarà un semplice ricordo, ma un gesto di riconoscenza a tutto il movimento rugbistico di Monza e Brianza. Un talento ovale sarà consegnato a chi ha lasciato un’impronta nella storia del rugby italiano e continua a fare meta nei cuori di chi ama questa disciplina sportiva.