Monza Sport

Rugby: la mitica Italia-Fiji sotto la neve torna in scena 20 anni dopo

Giovedì 30 ottobre al Binario 7 il Panathlon Club Monza Brianza riaccende i riflettore sulla mitica partita di rugby Italia-Fiji giocata al Brianteo.
di
Rugby locandina evento Italia Fiji
Rugby locandina evento Italia Fiji

Era il 26 novembre 2005 quando sotto una fitta nevicata si svolse allo stadio Brianteo l’incontro di rugby Italia-Fiji. L’atmosfera era insolita e magica allo stesso tempo. Molti dei giocatori delle isole del sud Pacifico non l’avevano mai vista: alcuni si misero a giocare a palle di neve. La nazionale italiana vinse per 23 a 8, ma più che della vittoria gli sportivi ricordano di quella serata il campo bianco, il terreno insidioso, il pallone difficile da controllare.

Rugby: la mitica Itali-Fiji sotto la neve torna in scena 20 anni dopo, al Binario 7 col Panathlon Club

Ora, a quasi vent’anni da quella memorabile data, il Panathlon Club Monza Brianza organizza con la collaborazione di Rugby Monza e Lambro Rugby un evento celebrativo patrocinato dal Comitato Regionale Lombardo della federazione. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre alle 20 al Binario 7 con ingresso libero. La serata, dal titolo “Il talento gioca in ovale” non sarà un semplice ricordo, ma un gesto di riconoscenza a tutto il movimento rugbistico di Monza e Brianza. Un talento ovale sarà consegnato a chi ha lasciato un’impronta nella storia del rugby italiano e continua a fare meta nei cuori di chi ama questa disciplina sportiva.

Tags