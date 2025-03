Ritmica: Casati Arcore, doppio pass tricolore per le Allieve Gold

Fantastico risultato per le ginnaste della Casati Arcore, settore Ritmica, nella seconda prova del campionato di squadra allieve Gold disputata a Cornaredo. Le giovani atlete biancoverdi infatti con le loro performance si sono qualificate al campionato italiano in calendario a Padova nel prossimo mese di aprile.

Ritmica: Casati Arcore, allieve Gold 2 seconde e qualificate

Per il campionato di squadra allieve Gold 2 a scendere in pedana sono state Greta Morandi, Emma Frigerio, Asia Natasha Fava e Matilde Bidinotto, le ragazze si sono esibite con un esercizio collettivo a corpo libero a seguire il trio con le palle e conclusione con l’esercizio individuale al cerchio. Tre ottime esecuzioni per le atlete sono valse alla Casati il secondo gradino del podio a soli dieci centesimi di punto dalla Moderna Legnano, prima squadra classificata, e soprattutto la conquista del pass per i campionati italiani.

Ginnastica Casati Arcore Ritmica Gold 3 – 2025

Ritmica: Casati Arcore, allieve Gold 3 ottave

A Cornaredo è scesa n pedana nella Gold 3 un’altra squadra biancoverde rappresentate da Mia Brunelli, Micaela Lozito, Ginevra Minardi, Ginevra Sabbioni e Amira Schiratti. Le giovanissime atlete si sono esibite con l’esercizio collettivo a corpo libero, seguito dall’esercizio in successione di cerchio e fune e per chiudere con l’esercizio individuale al cerchio. Delle buone esecuzioni fanno chiudere la squadra biancoverde di Arcore in ottava posizione e soprattutto a centrare anche la qualifica al campionato italiano.

Soddisfatte per questi risultati le allenatrici Simona Mattavelli, Aurora Sabattini e Sasha Naumchuk che hanno preparato e accompagnato in gara le ragazze e continueranno a lavorare in vista del campionato italiano.

Nella prima prova del campionato lombardo disputata in febbraio al Palagalimberti di Bollate nella Gold 2 la squadra della Casati si era classificata al sesto posto con 50.300 punti; nella Gold 3 al settimo posto ma con 49,700 punti.