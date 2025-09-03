Mentre la squadra azzurra si prepara a partecipare ai Mondiali a Tokyo, si riaccendono i riflettori sul presunto caso di spionaggio per cui è indagato Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, ai danni del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs.

Presunto spionaggio, Jacobs ai pm nell’ambito dell’inchiesta Equalize in cui è indagato il fratello di Tortu

È emersa la testimonianza di Jacobs, agli atti nell’ambito dell’inchiesta Equalize. Il doppio oro di Tokyo nel mese di giugno ha risposto ai pm di Milano sui rapporti con il compagno di 4×100 e ultimo frazionista nel trionfo dell’estate 2021.

“Mi ha chiamato per sapere come stessi e come andassero gli allenamenti – si legge agli atti – Voleva capire se ci fosse astio nei suoi confronti. Ma non ha posto scuse. L’ho tranquillizzato facendogli capire che non avessi nulla nei suoi confronti“.