Pallavolo: Vero Volley perde la prima in casa, all’Arena passa Novara

Si è fermata sul più bello la striscia di imbattibilità casalinga della Vero Volley che tra le mura amiche dell’Arena di Monza finora in stagione aveva sempre vinto, anche nel match d’esordio in Champions League con l’SC Prometey Dnipro.

Pallavolo: Vero Volley perde la prima in casa, stop al tie-break

Contro l’Igor Gorgonzola Novara, nella riedizione dell’ultima semifinale scudetto è però arrivata una sconfitta al tie-break che è costata (almeno per il momento) il secondo posto. Le ragazze di coach Marco Gaspari, che finora si erano dovute arrendere solo sul campo delle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, sono partite male nel big match di domenica contro l’ex Anna Danesi e compagne, perdendo i primi due set ma poi, un po’ come successo nell’ormai celebre gara-3 di aprile in Piemonte, hanno rimontato grazie all’apporto della panchina, meritandosi un quinto parziale in cui però stavolta a fare la differenza per le ospiti è stata Karakurt, top scorer con 28 punti.

Pallavolo: Vero Volley perde la prima in casa, Larson e il bicchiere mezzo pieno

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, oltre al punto conquistato che ha permesso alla squadra del Consorzio di rimanere in classifica davanti proprio a Novara (ma non alla Savino Del Bene Scandicci, che ne ha approfittato per effettuare il sorpasso), c’è da segnalare il ritorno in campo di Jordan Larson. La trentaseienne schiacciatrice statunitense, tornata in Italia dopo essere stata protagonista negli ultimi playoff, sarebbe dovuta scendere in campo già nell’incontro precedente ma alla fine si è deciso di rimandare il tutto a domenica, quando subentrando nel terzo set ha dato subito un contributo importante, in diagonale con Mirian Sylla e spostando Magdalena Stysiak nel ruolo di opposto.

Pallavolo Vero Volley Sylla

Da qui passando tatticamente le fortune della Vero Volley: al netto della giornata storta di Jordan Thompson, che ci può stare, resta ora da capire quale sarà l’assetto migliore e in definitiva la formazione tipo per quando arriveranno le partite da dentro o fuori. Coach Marco Gaspari ha sempre l’imbarazzo della scelta: basti pensare anche a Dana Rettke che sembrava diventata la quarta centrale e invece contro Novara è tornata devastante a muro e in attacco, spodestando almeno per una notte la campionessa del mondo Jovana Stevanovic.

Pallavolo: Vero Volley perde la prima in casa, le prossime tre partite

Già nelle prossime tre partite sarà interessante capire chi e come giocherà, a partire da Firenze, dove domenica Alessia Orro e compagne punteranno a tornare subito al successo contro Il Bisonte. Mercoledì prossimo poi sarà il giorno della prima trasferta di Champions League, in casa dell’Alba Blaj, fondamentale per mettere subito un’ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, mentre lunedì 26 dicembre, a Santo Stefano, dopo un weekend di festa senza impegni in campo, il girone d’andata di serie A1 si chiuderà con un derby da non sottovalutare con l’E-Work Busto Arsizio.