Pallavolo: Vero Volley fa 3-0 in Champions League

Tutto molto bene nel primo match della Pool B di Champions League per il Vero Volley Milano al debutto nella competizione europea all’Arena di Monza. Orro e compagne hanno vinto senza sbavature sulla ben organizzata squadra ucraina del Prometey Dnipro, con un ottimo muro-difesa e tanta continuità in attacco. È finita 3-0, sesta vittoria stagionale davanti al pubblico amico, con parziali di 25-17, 25-20, 25-21.

Pallavolo: Vero Volley in Champions League, la partita

Difesa solida, grande efficacia nella correlazione muro-difesa (7 finali, di cui 3 di Candi e 2 di Stevanovic), agevolata dai turni in battuta di Orro e Sylla nei primi due giochi, Thompson, Begic e Davyskiba nel terzo e tanta lucidità nei momenti chiave contro una squadra ospite, pericolosa in fase offensiva.

Vero Volley Champions League

Soddisfatta Alessia Orro: “Siamo davvero felici per questa vittoria. L’abbiamo costruita con lucidità e determinazione, battendo una squadra che ha dimostrato di saper giocare una ottima pallavolo. La nostra mentalità stasera ha fatto la differenza: abbiamo gestito bene i momenti chiave della sfida, mettendo pressione con il nostro servizio ed il nostro muro-difesa. Sitiamo crescendo e possiamo continuare a farlo“.

Pallavolo: Vero Volley, prossimi impegni

Milano è ora attesa dal big match di domenica contro Novara, sempre in Brianza, mentre in CEV Champions League torna in campo il 21 dicembre in Romania contro l’Alba Volei BLAJ.