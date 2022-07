Pallavolo: il calendario di Superlega, Monza debutta a Perugia

La prima di Superlega è già col botto: Monza va a Perugia. Alla seconda giornata c’è il derby con Milano. Presentato il calendario del massimo campionato di pallavolo italiano: per la nona stagione consecutiva, al via la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley guidata dal confermato Massimo Eccheli.

Pallavolo: il calendario di Superlega

Alla ripartenza ci sono lo storico quarto posto (miglior piazzamento dei monzesi in stagione regolare) e la semifinale scudetto raggiunta del 20-21 e la 21-22 terminata con la CEV Cup alzata (che è valsa anche un riconoscimento da parte della Lega Volley al Club brianzolo, ritirato dal direttore generale del Consorzio Vero Volley, Ilaria Conciato, durante l’evento di presentazione del campionato) e iniziata con il primo posto in classifica raggiunto dopo cinque giornate e la Finale di Del Monte Supercoppa Italiana centrata (e poi persa contro Trento).

L’appuntamento dei monzesi con la prima sfida è fissato in trasferta, domenica 2 ottobre, contro i vice campioni d’Italia della Sir Safety Susa Perugia. L’esordio stagionale all’Arena di Monza di Beretta e compagni sarà domenica 9 ottobre nel derby lombardo contro l’Allianz Milano.

Pallavolo: il calendario

1a giornata di andata/ritorno

Sir Safety Susa Perugia – Vero Volley Monza (2 ottobre 2022 – 18 dicembre 2022)

2a giornata di andata/ritorno

Vero Volley Monza – Allianz Milano (9 ottobre 2022 – 26 dicembre 2022)

3a giornata di andata/ritorno

Gioiella Prisma Taranto – Vero Volley Monza (16 ottobre 2022 – 8 gennaio 2023)

4a giornata di andata/ritorno

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova (23 ottobre 2022 – 15 gennaio 2023)

5a giornata di andata/ritorno

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza (30 ottobre 2022 – 22 gennaio 2023)

6a giornata di andata/ritorno

Vero Volley Monza – Itas Trentino (6 novembre 2022 – 29 gennaio 2023)

7a giornata di andata/ritorno

WithU Verona – Vero Volley Monza (13 novembre 2022 – 5 febbraio 2023)

8a giornata di andata/ritorno

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna (20 novembre 2022 – 12 febbraio 2023)

9a giornata di andata/ritorno

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza (27 novembre 2022 – 19 febbraio 2023)

10a giornata di andata/ritorno

Vero Volley Monza – Modena Volley (4 dicembre 2022 – 5 marzo 2023)

11a giornata di andata/ritorno

Emma Villas Aubay Siena – Vero Volley Monza (11 dicembre 2022 – 12 marzo 2023)

Le date chiave della stagione SuperLega Credem Banca

Inizio Regular Season: 2 ottobre 2022. Andata e ritorno, 22 giornate. Partecipano le 12 iscritte alla SuperLega Credem Banca

Termine Regular Season: 12 marzo 2023 (l’ultima classificata retrocede in Serie A2 Credem Banca)

Quarti Play Off: dal 19 marzo al 10 aprile 2023. 3 gare su 5. Partecipano le quadre dal 1° all’8° posto

Preliminari Play Off 5° Posto: dal 19 marzo al 12 aprile 2023. Girone andata e ritorno (6 giornate). Partecipano le squadre dal 9° all’11° posto

Semifinali Play Off: dal 13 al 25 aprile 2023. 3 gare su 5. Partecipano le vincenti i Quarti

Play Off 5° Posto: dal 16 aprile al 13 maggio 2023. 5 giornate sola andata con riposo, Semifinali e Finale in gara secca. Partecipano le quattro squadre perdenti i Quarti e la vincente Preliminari Play Off 5° Posto (la vincente della Finale accede alla Challenge Cup 2023/2024)

Finali 3° Posto: dal 29 aprile al 13 maggio 2023. 3 gare su 5. Partecipano le perdenti le Semifinali (la vincente accede alla Champions League 2023/2024, la perdente alla CEV Cup 2023/2024)

Finali Play Off: dal 30 aprile al 14 maggio 2023. 3 gare su 5. Partecipano le vincenti le Semifinali (la vincente si aggiudica lo Scudetto 2023, entrambe accedono alla Champions League 2023/2024)