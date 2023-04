Palladino introduce Monza-Fiorentina: “Voglio una bolgia allo stadio”

La Fiorentina rappresenta parte di quello che il Monza vuole provare ad essere nel prossimo futuro. Programmazione e crescita hanno portato la formazione di Italiano in zona Europa l’anno scorso e in due prestigiosissime semifinali quest’anno, quella di Conference League da affrontare con il Basilea e quella di Coppa Italia già vinta all’andata con la Cremonese. La partita di domenica sarà dunque l’occasione per misurarsi ad un livello più alto della salvezza, praticamente ormai raggiunta con almeno 12 punti di vantaggio a 8 giornate della fine. La vittoria sull’Inter della settimana scorsa invece è la scintilla che infuoca l’ambiente. «È stata una settimana bellissima», ha detto Raffaele Palladino alla vigilia, «il risultato con l’Inter ha portato tanto entusiasmo. Con vittorie come quella poi diventa facile preparare le partite, c’è voglia di fare bene. Il gruppo è composto da ragazzi professionali, pronti per affrontare un’altra grande partita, a mostrare un’altra grande prestazione.

Gli avversari

«La Fiorentina – aggiunge il tecnico – è allenata da un bravo allenatore che stimo tantissimo come Vincenzo Italiano, che ha avuto un grande percorso di crescita e sta avendo risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Non mi aspettavo il loro periodo difficile, ma sono stati bravi a trovare i giusti automatismi ed è stato anche bravo l’allenatore a cambiare. Da tante partite vedo ottime prestazioni, mi aspetto una squadra affamata e forte individualmente e in tutti i reparti». In conferenza Palladino ha spiegato di avere tanti dubbi di formazione, confermando esplicitamente di avere tutti a disposizione, anche Sensi che, dopo aver patito un problema muscolare nel primo tempo con l’Inter, ha lavorato a parte un paio di giorni prima di rientrare in gruppo per gli allenamenti di rifinitura.

La probabile formazione

Il tecnico in ogni caso dovrebbe confermare in buona parte l’undici titolare del Meazza, con giusto qualche accorgimento in attacco, dove sono in quattro per tre posti con Colpani, Caprari e Mota Carvalho favoriti su Petagna. «Sarà una partita bella e mi aspetto una bolgia allo stadio, con la giusta carica da parte dei nostri tifosi. Spero di vedere la stessa prestazione vista a San Siro, con la stessa voglia di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il nostro percorso di crescita passa dagli allenamenti che facciamo a Monzello e in questo percorso vedo la squadra crescere giorno dopo giorno, per questo non dobbiamo porci nessun limite, l’obiettivo è continuare a fare risultato e mettere in difficoltà tutte le squadre che affrontiamo».