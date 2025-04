Una stagione in festa per i 75 anni di Polisportiva Ausonia. La società di Oreno di Vimercate sta infatti per dare il via a un ricco programma di iniziative ed eventi organizzati per festeggiare assieme alla comunità questo importante traguardo. La nascita dell’Ausonia è datata 1950 «quando vengono effettuate le prime iscrizioni alle federazioni sportive – racconta dalla società Alessandro Brioschi – Per noi quindi resta la data ufficiale, anche se la storia parte da qualche anno prima quanto alcuni ragazzi coordinati da Marco Scandroglio, il vicario dal parroco Calchi-Novati, costruiscono le basi per la creazione della società sportiva».

Oreno di Vimercate: la Polisportiva Ausonia compie 75 anni, un po’ di storia

Il nome incon­fondibile è invece merito di don Carlo Sada, professore al collegio Tommaseo di Vimercate: «Prima si pensava a nomi tradizionali più legati a Oreno. Poi però si è chiesto aiuto al professore che ha tirato fuori dal cilindro questo che è il nome antico per riferirsi all’Italia. Poi si sono scelti il giallo e il verde come colori sociali, e da allora sono ancora quelli».

Diversi i momenti salienti delle società: «Siamo partiti nel calcio e poi sono nate anche esperienze in altri sport anche se poi si sono chiuse: basket, sci, karate – prosegue Brioschi – Oggi abbiamo il calcio e la pallavolo. Ma la porta rimane sempre aperta. Complessivamente abbiamo più di 200 atleti e quasi 300 tesserati, compresi allenatori e dirigenti».

Oreno di Vimercate: la Polisportiva Ausonia compie 75 anni, il programma di festa da Dino Meneghin ai tornei

Il primo appuntamento per festeggiare il compleanno è in programma per venerdì 11 aprile, a TeatrOreno dalle ore 20.30, con una serata dal titolo “Vittoria e sconfitta, c’è anche il pareggio ma non emoziona” che vedrà interventi di Dino Meneghin, immortale stella del basket tricolore, Simone Boldini, ex giocatore Milan e del Napoli di Maradona, e poi la ginnasta nazionale Serena Licchetta e Massimo Achini, presidente Csi Milano. A condurre Daniele Daller, caporedattore della redazione sportiva del Corriere della sera.

Il calendario proseguirà a maggio con le mattinate delle domeniche che saranno aperte al risveglio muscolare in oratorio; la grande fiaccolata che il 24 maggio partirà da Madonna del Bosco per giungere a Oreno mentre per il 30 maggio è prevista la prima edizione di Corsa delle Contrade con il Circolo culturale Orenese. Per domenica 1 giugno è in programma la festa ufficiale con una giornata ricca di eventi in oratorio dove, tra il 4 e il 14, si terranno anche i match validi per i tornei di calcio e pallavolo. Il calendario al momento si chiude con un concerto in programma per il 14 giugno, ma le iniziative potrebbero continuare anche oltre: «Si pensava di non chiudere ma di proporre anche delle iniziative più tranquille in autunno, ma per ora sono ancora in fase di definizione»