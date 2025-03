Nuova Usmate in crisi? L’appello di calciatori e famiglie

Tra i calciatori iscritti all’Asd Nuova Usmate è iniziata la ricerca di un nuovo club, non appena si concluderà la stagione in corso. Un luogo dove possano coltivare le proprie ambizioni. A dirlo sono le loro famiglie in una lettera arrivata alla redazione del Cittadino, verificata ma i cui firmatari hanno preferito restare anonimi “poiché temiamo ripercussioni sui nostri ragazzi”.

Nuova Usmate in crisi? La lettera in redazione

“L’Asd Nuova Usmate è sempre stata una realtà che ha rappresentato un punto di riferimento per molte famiglie del paese – questo l’avvio – ma che ora si trova in una situazione di forte incertezza. Da mesi assistiamo a disagi sempre più gravi. I kit ordinati e pagati da noi per i nostri ragazzi non sono mai arrivati completi e le promesse continuano a non essere mantenute, creando forte malcontento in noi genitori. Allenatori, dirigenti e persino magazzinieri pensionati non sono felici e quindi con l’imminente prospettiva di lasciare le loro mansioni”.

Mentre la prima squadra, sottolineano gli scriventi, sta vincendo il campionato, non altrettanto brillante sarebbe la situazione interna dove sono gli scriventi a parlare di “premi pagati” e “rimborsi esosi”

“Da dove arrivano questi rimborsi? – prosegue la lettera – Dalle nostre quote. Come genitori abbiamo investito una somma significativa per far crescere i nostri figli all’interno di questa società, fidandoci delle loro promesse di prosperità e serietà, ci troviamo invece di fronte ad una situazione che potrebbe compromettere anche il regolare svolgimento della stagione e la nostra preoccupazione cresce ogni giorno di più”.

Nuova Usmate in crisi? La richiesta per campi da padel e punto ristoro

La lettera, come ci tengono a precisare, è stata indirizzata anche al sindaco Lisa Mandelli. Un passo necessario per coinvolgere nella questione chi di dovere. Perché l’ansia per il futuro come si evince in più punti, è forte e – da quel che abbiamo potuto verificare – non infondata. Da una nostra inchiesta, emergerebbe infatti che gli allenatori (sportivi sì, ma non qualificati) attendono da qualche mese il pagamento degli stipendi e gli addetti alla manutenzione del campo starebbero lavorando gratuitamente. Gli spogliatoi risultano ancora abbandonati a loro stessi.

E che la società accusi una serie di debiti che non riuscirebbe a fronteggiare, sembrerebbe confermato. Anche se, la società stessa, come emerso, ha presentato un progetto in Comune per ottenere la licenza per aprire campi da padel e un punto di ristoro. Insomma, un mistero nel mistero.

Ora i genitori sperano in un’inchiesta ufficiale da parte della Federazione italiana gioco calcio, che possa chiarire in via definitiva la situazione economica e organizzativa dell’Asd Nuova Usmate, che da troppo tempo sta vivendo nell’occhio del ciclone.