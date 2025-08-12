Rebecca Agostoni conquista il titolo mondiale nel Twirling Corps Senior ai mondiali di Twirling ospitati a Torino. L’atleta del Ninfea Twirling di Nova Milanese ha dominato con le sue compagne di squadra la competizione nella specialità. «Sono contentissima -ha detto Agostoni-: sono entrata a far parte del gruppo del Corps la scorsa estate dopo aver superato delle selezioni». E ha proseguito: «È stato un anno molto impegnativo perché una volta al mese dovevamo trovarci in palestre differenti per poterci allenare insieme. Il gruppo, infatti, è molto numeroso, composto da 36 atlete e due riserve. Il sincronismo del team ha sicuramente colpito molto».

Twirling: l’incredulità della neo iridata

Rebecca Agostoni

Ad allenare Rebecca Agostoni, 22 anni, studentessa di architettura al Politecnico di Milano, c’è Pieter Hazeu, ma anche la novese Ilaria Interligi, Daniele Zambito e Raffaela Ferrero, la coreografia sulla musica di “My Way” è stata preparata da Dion Hoppenbrouwer con Pieter Hazeu. Una medaglia d’oro che ripaga dei tanti sacrifici e che ha colto di sorpresa le stesse atlete. «Quando siamo arrivate non sapevamo esattamente cosa aspettarci perché la specialità è una novità per l’Italia -ha precisato Rebecca Agostoni-, durante l’ultimo allenamento di giovedì, guardando le avversarie pensavamo che saremmo arrivate ultime, poi la qualifica per la finale ci ha dato fiducia per la finale, durante la quale abbiamo dato tutte il massimo».

Twirling: presenti a Torino anche Ilaria Interligi e Cristina Laudicina

Il team Senior di Twirling Corps ha avuto la meglio su Stati Uniti, Olanda e Francia. Ai mondiali di Torino, oltre a Rebecca Agostoni, in qualità di atleta, e ad Ilaria Interligi in veste di allenatrice, non poteva mancare Cristina Laudicina, tecnico della stessa Interligi, e giudice di gara molto apprezzato anche a livello mondiale. Una bella soddisfazione per il Ninfea Twirling di Nova, guidato Audrey Martin.