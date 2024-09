Napoli-Monza 2-0, le pagelle: una sola sufficienza, Nesta spalle al muro

NAPOLI-MONZA 2-0 (2-0)

Marcatori: pt 22’ Politano, 33’ Kvaratskhelia

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 7, Olivera 6 (46’st Spinazzola n.g.); Anguissa 6, Lobotka 7 (46’st Gilmour n.g.); Politano 7 (41’st Neres n.g.), McTominay 6, Kvaratskhelia 7 (30’st Mazzocchi 6.5); Lukaku 5.5 (41’st Raspadori n.g.). A disp.: Turi, Contini, Jesus, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Folorunsho. All. Conte 7.

MONZA (3-4-2-1): Turati 5; Izzo 5 (37’st D’Ambrosio n.g.), Marì 5.5, Carboni 5.5; Pedro Pereira 5.5 (43’st Martins n.g.), Bondo 5, Bianco 5 (43’st Caprari n.g.), Kyriakopoulos 5.5; Pessina 5.5, Maldini 6; Djuric 5.5. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, Postiglione, Berretta. All. Nesta 5

Turati 5 Le conclusioni dei gol sono ravvicinate e difficili da prendere, ma non imprendibili. Pecca nella ripartenza dal basso; spazzala che va bene lo stesso

Izzo 5.5 In difficoltà con Kvaratskhelia e ci mancherebbe anche, ma in difficoltà generica per tutta la partita (37’st D’Ambrosio n.g.)

Marì 5.5 Inspiegabile il passo avanti sulla fuga di Politano fronte porta, per il resto cancella Lukaku dalla partita

Carboni 5 Non sbaglia così tanto, ma gli errori sono vistosi, anche sulle scelte di posizionamento. Può sicuramente dare di più e nel secondo tempo qualcosa si è intravisto

Pedro Pereira 5 Kvaratskhelia tende ad accentrarsi, lui tende a non seguirlo. Se non marchi il tuo uomo, almeno devi spingere: cosa che non succede tanto spesso e quando accade sempre con tempi rallentati da una tecnica approssimativa (43’st Martins n.g.)

Bondo 5 Se non ci mette un’energia diversa, è un giocatore normale. Rimangono i dubbi sulle doti di regia, perché far passaggi orizzontali di dieci metri non significa dirigere la squadra

Bianco 5 Dopo l’ottimo esordio dal primo minuto con il Bologna, va in panico contro il Napoli. Tanti passaggi sbagliati, posizionamento convulso e gioco confusionario (43’st Caprari n.g.)

Kyriakopoulos 5.5 Non è particolarmente sollecitato perché Di Lorenzo rimane spesso in posizione, gli manca completamente la fase di risalita del campo

Pessina 5.5 Non sembra più lui, troppo scolastico in una squadra che ha bisogno di una scintilla in più

Maldini 6 L’unico con una parvenza di capacità tecnica di creare qualcosa. Dopo un primo tempo lontano dai suoi standard, cresce nella ripresa, quando il Napoli concede qualcosa.

Djuric 5.5 Non riesce ad incidere, soprattutto perché non è mai cercato nelle condizioni migliori per attivarlo. Non arriva un cross che sia uno

Nesta 5 La formazione iniziale è impossibile da sbagliare perché quelli sono i giocatori disponibili e le indicazioni che arrivano dal campo, i cambi sono praticamente inesistenti e quei pochi sono comunque tardivi, ma il problema maggiore è la mancanza di idee e di reale forza di intervenire sul match. Al netto della potenza dell’avversario, nel primo tempo il Monza non supera la metà campo, nel secondo ce la fa solo perché è il Napoli a volerlo.