Motori: Scuderia del Portello, nel 2026 largo alle donne e alla mobilità senza barriere

La Scuderia del Portello con sede a Seregno ha proposto la “Premiazione Campioni Alfa Romeo”. E ha presentato i programmi per 2026.
Seregno Scuderia del Portello Marco e Andrea Caiani 2025 Foto Scuderia del Portello
La Scuderia del Portello (la sede operativa è in via San Pietro a Seregno ed è presieduta dall’architetto Marco Cajani), ha proposto la “Premiazione Campioni Alfa Romeo” che fin dal 1967 celebra i successi sportivi del Marchio e dei suoi protagonisti. L’edizione 2025 si è svolta nella Fiera Milano AutoClassica, ospitata presso lo stand di ACI – ACI Storico, grazie alla collaborazione tra Scuderia del Portello, Automobile Club d’Italia e Fiera Milano AutoClassica, presente un pubblico numerosissimo, e ha rappresentato un momento di incontro tra istituzioni, piloti, soci, partner e appassionati provenienti da tutto il mondo, riuniti per celebrare i traguardi della stagione agonistica conclusa e per condividere i programmi sportivi per il 2026. Come da tradizione, ai premiati è stata conferita una scultura-trofeo realizzata appositamente per l’evento.

Motori: Scuderia del Portello, le premiazioni dei campioni Alfa Romeo

La cerimonia, si è aperta con i filmati del Museo Dinamico Alfa Romeo Storiche da competizione della Scuderia del Portello, seguiti dagli interventi del presidente Marco Cajani e del General manager Andrea Cajani. Durante gli interventi istituzionali sono stati anticipati importanti progetti condivisi con Scuderia del Portello e ACI Storico per il 2026, focalizzati sul coinvolgimento delle Lady Drivers nell’automobilismo storico e sulla promozione del programma “Barrier-free Mobility, per una mobilità senza barriere”, che vede protagonisti conducenti con disabilità alla guida dell’Alfa Romeo 1900 TI “Clay Regazzoni”.

A testimonianza dell’impegno in questi ambiti, sono stati premiati i piloti con disabilità che hanno portato la 1900 del Portello sulle strade della 1000 Miglia 2020 e 2021 insieme allo storico “Lady Team” del Portello rappresentato da Prisca Taruffi (pilota della Scuderia anche alla Carrera Panamericana 2002 in squadra con Clay Regazzoni), Daniel Dal Col (co-pilota della 1900 alla 1000 Miglia 2021) e Cristina Di Bona.

Marco Cajani ha sottolineato la continuità e la solidità del rapporto tra la Scuderia e il marchio Alfa Romeo: «I top manager di Alfa Romeo – Santo Ficili (CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati), Cristiano Fiorio (Responsabile Globale Marketing, Comunicazione e Strategic Projects di Alfa Romeo) e Alejandro Mesonero-Romanos (Design VP di Alfa Romeo) – hanno visitato il nostro Museo Dinamico, approfondendo la nostra storia e i nostri progetti. Con loro stiamo lavorando a nuove iniziative congiunte per il 2026 e gli anni a venire, affinché il glorioso passato sportivo del brand si integri con il suo futuro».

