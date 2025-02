Monza-Verona 0-1, le pagelle: abisso biancorosso, Bocchetti a corto di idee

MONZA-HELLAS VERONA 0-1 (0-1)

MARCATORI: pt 13’ aut. Lekovic

Monza (3-4-2-1) Turati 6 (21’st Pizzignacco 6); Lekovic 4.5, Izzo 6, Palacios 5.5 (37’st Maric n.g.); Pedro Pereira 5.5, Sensi 5 (13’st Castrovilli 5.5), Urbanski 5.5, Kyriakopoulos 5 (13’st Martins 6.5); Ciurria 5, Vignato 5 (37’ Petagna n.g.); Mota Carvalho 5.5. A disp.: Mazza, Brorsson, Forson, Carboni, Colombo. All.: Bocchetti 4.5

Hellas Verona (3-4-1-2) Montipò 6; Daniliuc 6, Coppola 7, Ghilardi 6.5; Tchatchoua 6.5, Serdar 7 (1’st Niasse 5.5), Belhayane 6.5, Bradaric 6 (37’st Lazovic n.g.); Suslov 6.5; Sarr 6 (28’st Livramento n.g., 44’st Ajayi n.g.), Mosquera 5.5 (37’st Dawidowicz n.g.). A disp.: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Okou, Kastanos, Silva, Cissè, Corradi. All.: Zanetti 7

Turati 6 Bravo come sempre tra i pali, nemmeno troppo sollecitato, viene tradito da un’autorete. Esce per un problema muscolare acutizzato da un rilancio (21’st Pizzignacco 6 Difende i pali in un paio di occasioni dimostrando di esserci)

Lekovic 4.5 Esordio dal primo minuto ai limiti del disastro. Impacciato, lento, tecnicamente impreciso. Ci infila anche un autogol tanto sfortunato quanto evitabile. Decisamente non pronto

Izzo 6 Gioca senza fascia, ma accetta i gradi di leader e prova a trascinare i compagni. Andrebbe aiutato da Bocchetti, che invece lo mette a difendere sulla punta e lo costringe a rincorrere tutti gli incursori

Palacios 5.5 Qualità tecniche e fisiche importanti, deve riprendere ritmo e aggiornare il cambio passo alla Serie A. Assolutamente da rivedere (37’st Maric n.g.)

Pedro Pereira 5.5 Tantissima corsa, purtroppo per lui spesso a rincorrere gli avversari spesso riuscendo solo a leggerne la targa

Sensi 5 Regia inconsistente e quando si muove in avanti non vede la porta nemmeno con il mirino (13’st Castrovilli 5.5 Ci prova con un paio di strappi, ma si vede che gli manca il campo con continuità. Trovata quella potrà essere una risorsa)

Urbanski 5.5 Troppo innamorato del pallone, gira che ti rigira lo lavora sul posto e non guadagna spazio. Anche lui, deve trovare il modo di diventare più efficace

Kyriakopoulos 5 Manca in brillantezza, quella che l’ha accompagnato per gran parte della stagione. Forse sta perdendo la motivazione, o magari non è nel suo stato di forma migliore (13’st Martins 6.5 I primi veri spunti – tunnel e cross – per il Monza li porta lui dalla panchina. Bene, ora sarebbe da provare almeno una volta da titolare, giusto per vedere se funziona)

Ciurria 5 Sbatte anche lui sul muro veronese. Non manca certo la buona volontà e nemmeno le doti tecniche, gli spazi giusti sì, ma non è tutta responsabilità sua

Vignato 5 Nello stretto paga nei duelli, sul lungo non ci sono occasioni. Impalpabile (37’ Petagna n.g.)

Mota Carvalho 5.5 A differenza dei compagni riesce a concludere in porta. Fa tutto da solo ed è centralissimo, ma quanto meno ci prova. Una volta. Il resto mancia

Bocchetti 4.5 Ha poco personale a disposizione e quello che c’è non è nemmeno granché. La situazione sembra compromessa, ma non ci sono idee né dall’inizio né dalla panchina. Tanto vale provare ad esplorare qualcosa di nuovo, magari ripartendo da quella solidità utile per evitare di perdere la dignità in questi ultimi mesi di Serie A.