Monza-Torino 1-2, le dichiarazioni di Giovanni Stroppa in conferenza

Al termine della gara persa contro il Torino per 1-2, Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, ha commentato così, in conferenza stampa, la sconfitta dei biancorossi: «Devo dire che pensavo che potessimo soffrire di più, ma la squadra finché ha retto l’urto ha fatto un’ottima impressione. Poi è chiaro che ci sono gli episodi, il Torino ha dimostrato di essere più avanti di noi, poi abbiamo avuto anche qualche opportunità per metterla nei binari giusti ma non ci siamo riusciti. Sappiamo che c’è tanto da lavorare, la mia volontà è quella di assemblarla con un’idea e un’identità il più presto possibile».

Il Monza è partito con 6-7 giocatori differenti rispetto al Torino.

«La squadra a livello atletico sta bene, è chiaro che ci vuole una gestione di palla migliore, la squadra corre quanto gli avversari, ma ci vuole tempo per trovare un’identità. Mi sembra che in 3-4 occasioni qualche giocatore ha dimostrato di poterci stare, bisogna mettere insieme gli acquisti, bisogna aver pazienza e continuare a lavorare. La squadra è perfetta a livello di mentalità e di impegno».

L’infortunio di Carlos Augusto?

«Ha preso una botta, dipende se l’ha presa o meno su un muscolo, ma vedremo nelle prossime ore».