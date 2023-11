Monza-Torino 1-1, le pagelle: ancora Colpani, sempre Colpani

MONZA-TORINO 1-1 (0-0)

MARCATORI: st 10’ Ilic, 20’ Colpani

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 7; D’Ambrosio 6 (45’st Pedro Pereira n.g.), Caldirola 5.5, A.Carboni 6.5; Ciurria 5.5 (13’st Birindelli 6), Bondo 6 (13’st Mota Carvalho 6), Gagliardini 6, Kyriakopoulos 5.5; Pessina 6, Colpani 7 (36’st V.Carboni n.g.); Colombo 6. A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F.Carboni, Bettella, Maric, Cittadini, Ferraris. All.: Palladino 6

TORINO (3-5-2) Milinkovic Savic 6; Tameze 6.5 (41’st Vojvoda n.g.), Buongiorno 6.5, Rodriguez 6 (26’st Zima 6); Bellanova 6, Vlasic 6, Ilic 7, Linetty 6 (33’pt Gineitis 5), Lazaro 6; Zapata 7.5, Sanabria 6 (41’st Radonijc n.g.). A disp.: Gemello, Popa, Karamoh, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Soppy, N’guessan. All.: Juric 6.5

Di Gregorio 7 La parata salva risultato la firma sempre, un autografo importante perché stoppa la possibile doppietta di Ilic e tiene stretto tra le mani il punto conquistato dal Monza

D’Ambrosio 6 La spinta di Lazaro non è granché, anche perché lui protegge bene il suo lato (45’st Pedro Pereira n.g.)

Caldirola 5.5 Soffre la fisicità di Zapata, ma chi non la soffrirebbe con il colombiano in queste condizioni. Le azioni più pericolose le crea il suo diretto avversario, questo pesa nella valutazione

A.Carboni 6.5 Bravo in anticipo, concede poco a Sanabria, uno che può diventare pericoloso se entra subito in partita

Ciurria 5.5 Tanta tensione superficiale, poca spinta, un cross fuori bersaglio di sei metri. Fante che fine hai fatto? (13’st Birindelli 6 Autore di qualche sgroppata interessante)

Bondo 6 Comincia aggressivo e positivo a uomo su Vlasic e lo segue anche negli spogliatoi, cala alla distanza e per lo sforzo manca la copertura su Ilic (13’st Mota Carvalho 6 Pochi palloni giocabili, anche se qualcosina prova a buttarla in area)

Gagliardini 6 Per la parte di copertura è eccezionale, aiuta tutti, addirittura immaginando prima e muovendosi in anticipo sulle azioni pericolose, ma l’errore sotto porta sull’invito di Colpani è troppo importante

Kiryakopoulos 5.5 Ci sono almeno un paio di occasioni in cui si vede lo spazio davanti ed il suo ritardo nell’attaccarlo

Pessina 6 Alla ricerca della posizione per tutto il primo tempo, la trova nel secondo quando Palladino lo rimette al centro del gioco e la qualità della prestazione si alza

Colpani 7 Trasforma tutto quel che tocca in oro, grazie a tecnica e presenza fisica. Oggi diventa pure opportunista e il pareggio è tutto merito della sua capacità di esserci sempre (36’st V.Carboni n.g.)

Colombo 6 Lotta, tiene qualche pallone, trova anche la spizzata che lancia Colpani verso la porta dopo l’errore di Gineitis. L’impressione è che il duello con Buongiorno l’abbia vinto di ruvidezza il granata, eppure arriva il risultato

Palladino 6 Persi Pablo Marì e Vignato in settimana (uno per guai muscolari, l’altro per problemi ai denti), sceglie il massimo riserbo senza consegnare i convocati e prova a nascondere fino all’ultimo la scelta di Bondo dall’inizio per una maggior gamba in mediana. La mossa funziona, come spesso gli accade, ma nel primo tempo il Monza perde palleggio e destrezza. Esce alla distanza, quando lo schieramento torna all’originale. Oggi fortunato, sempre intraprendente. Il Monza rimane l’unica squadra insieme alla Juve imbattuta in casa