Monza-Spezia 2-0, Gotti: «Abbiamo subito un gol banale»

Al termine del match Monza-Spezia, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, è intervenuto l’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, che ha commentato così la sconfitta contro i biancorossi di Raffaele Palladino: «Mezz’ora fatta bene con forza e personalità. Abbiamo subito un gol banale e non deve succedere. Abbiamo cercato di ricostruire ma poi il Monza ha capitalizzato siglando la seconda rete. Gli avversari si trovano in un momento di grande confidenza. Noi invece anche oggi non siamo riusciti a fare gol, ad esempio come nell’occasione di Maldini. Verde? Sta recuperando così come Maldini che ha più minutaggio nelle gambe».