Ac Monza, se ne va anche Bondo: sarà rossonero per 12 milioni

In queste ultime ore di mercato il Monza sta resistendo all’assalto della Fiorentina per Dany Mota Carvalho, ma dovrà salutare Warren Bondo, ormai ad un passo dal Milan, nell’incastro che manderà Bennacer al Marsiglia. È successo tutto velocemente anche se il centrocampista francocongolese si era comunque promesso ai rossoneri per l’estate, tanto da rinunciare alla corte proprio dei Viola del suo ex allenatore Raffaele Palladino. La cifra dell’affare dovrebbe essere attorno ai 12 milioni, meno dei 18 che la società brianzola sperava di realizzare, ma comunque un grande profitto considerando che il ragazzo era arrivato giovanissimo dal Nancy a costo zero.

Ac Monza: dopo Djuric, Pablo Marì e Maldini, tocca a Bondo

Per il Monza si tratta dell’ultima perdita importante di un mercato al ribasso rispetto a quella che era la colonna portante della squadra all’inizio dell’anno. Basti pensare che se n’è andata praticamente tutta la spina dorsale dell’undici tipo: il generale della difesa Pablo Marì, il mediano roccioso Bondo, il trequartista tecnica e fantasia Maldini e l’attaccante di sfondamento Djuric. Erano i giocatori con maggior mercato, sono stati quelli che hanno riempito, in parte, le casse del club. In totale il classe 2003 ha registrato 52 presenze in tutte le competizioni con la maglia monzese, con un gol – quello della vittoria proprio contro il Milan lo scorso febbraio – e un assist. In questi mesi è diventato titolarissimo, anche se ha saltato le ultime giornate per un problema fisica del quale non è stata resa nota l’entità.

Ac Monza: le altre operazioni

In cambio sono arrivati giovani in prestito e giocatori in cerca di rilancio. Ad oggi il mercato in entrata parla di Lekovic, Palacios e Brorsson per la difesa, Akpa Akpro, Urbanski e Castrovilli per il centrocampo e Ganvoula per l’attacco. Mentre sono arrivati no secchi per Camarda, Vlahovic e Palestra che le rispettive squadre di provenienza hanno preferito trattenere, proponendo percorsi diversi dal prestito all’ultima in classifica. Nella giornata di oggi, in uscita ci sono state anche altre operazioni collaterali, come Cragno alla Sampdoria, Valoti alla Cremonese e Diaw al Cittadella. Mentre Birindelli ha rifiutato le ricche offerte turche e confermato di voler rimanere in biancorosso.

Ac Monza: la possibilità di un ultimo colpo

Rimangono poche ore al termine del mercato e Galliani sta cercando di definire l’ultimo colpo, compreso un nuovo tentativo con Luka Jovic del Milan. In questo lungo mese la situazione del Monza è precipitata, sia in classifica che sul mercato. Ultimo in classifica e con il parco calciatori depauperato dalle migliori risorse, è in arrivo un’ultima partita di stagione da brividi per i tifosi biancorossi.