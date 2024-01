Monza-Sassuolo 1-0, Dionisi: «La notizia più bella è che il tifoso stia bene»

Il Sassuolo perde di misura contro il Monza all’U-Power Stadium con un gol siglato da Colpani alla mezz’ora del primo tempo.

Le dichiarazioni del tecnico neroverde

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, che ha commentato così la gara della sua squadra.

«Il non aver giocato nell’ultimo turno vi ha tolto qualcosa?

Non credo. Nel primo tempo abbiamo preso un palo. Il gol lo abbiamo preso per le nostre mancanze. Meglio nel secondo tempo. Nel calcio ci sono gli episodi e questa volta non sono stati dalla nostra parte perché loro hanno segnato da rimessa mentre in realtà era corner per noi.

Indicazioni da queste gare?

Il Monza ti viene uomo a uomo e nel primo tempo volevamo uscire prima puliti. Peccato aver preso gol su una situazione rivedibile. Sono stufo perché la linea non è uguale per tutti. Riguardo i nuovi acquisti noi siamo diversi dal Monza perché loro hanno preso giocatori in prestito dall’Inter a differenza nostra.

Sostituzioni di Laurienté e Thorstvedt?

Il norvegese era stanco. Sui singoli non parlo. Il primo tempo non mi è piaciuto.

Un giudizio su Doig?

Non posso giudicarlo per la prima partita. Ha delle qualità e farà bene. Sapevo che oggi il Monza, per sistema di gioco e caratteristiche, ci avrebbe fatto giocare i terzini.

Berardi nel 3-4-3?

Quando tornerà Domenico penseremo alle rotazioni. Può essere una soluzione.

Un pensiero agli offside millimetrici?

Gli arbitri sono bravi ma se è fuorigioco è fuorigioco. L’angolo per noi era clamoroso e invece è stato dato rinvio dal quale poi è nato il gol del Monza. Un episodio determina tanto. La cosa importante è linearità ed equilibrio. La cosa più importante, invece, è aver ricevuto una notizia bella: ho saputo di Giovanni che sta bene e lo saluto con affetto. Fortunatamente mi dicono che si tratta di codice giallo. Spero di rivederlo presto allo stadio».