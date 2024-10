Monza-Roma 1-1, le pagelle: Mota-gol, segna sempre lui. Bondo-Carboni guerrieri

MONZA-ROMA 1-1 (0-0)

Marcatori: st 16’ Dovbyk, 25’ Mota Carvalho

Monza (3-4-2-1) Pizzignacco 6.5; Izzo 5, Marì 5, Carboni 6.5; Pedro Pereira 5 (28’st D’Ambrosio 6), Bianco 6 (18’st Mota Carvalho 7), Bondo 6.5, Kyriakopoulos 6; Pessina 6, Maldini 6 (43’st Caprari n.g.); Djuric 5. A disp.: Vailati, Mazza, Caldirola, Forson, Maric, Valoti, Martins, Ciurria. All.: Nesta 6

Roma (3-4-2-1) Svilar 5.5; Mancini 6, N’Dicka 6.5, Angelino 6 (26’st Hermoso 5.5); Celik 6 (41’st Baldanzi n.g.), Konè 7, Cristante 6.5, El Shaarawy 6 (20’st Zalewski 5.5); Soulè 5 (26’st Pisilli 6), Pellegrini 5.5 (41’st Shomurodov n.g.); Dovbyk 7. A disp.: Ryan, Marin, Abdulhamid, Paredes, Dahl, Le Fee, Sangarè. All.: Juric 5.5

Pizzignacco 6.5 Tiene in piedi la contesa nonostante la sovraesposizione alle iniziative romaniste. Eccezionale in almeno tre occasioni, sostanzialmente incolpevole sul gol

Izzo 5 Abbandona la posizione per aiutare su Dovbyk, ma nel momento cruciale sbaglia l’intervento più importante di tutti i novanta minuti

Marì 5 Bravo nel corpo a corpo, meno sul lungo, inefficiente sulla situazione del gol in cui Dovbyk li salta tutti troppo facilmente

Carboni 6.5 Il migliore del terzetto arretrato, resiste su Soulè e mostra anche il coraggio giusto per buttarsi in avanti per assistere Mota

Pedro Pereira 5 Due cross di numero, un più basso dell’altro. Uno scivolone in area quando bisognava temporeggiare. Prestazioni deludente nei dettagli (28’st D’Ambrosio 6 Entra per coperture e rinvii: ben eseguiti)

Bianco 6 Ci mette tanta quantità, cerca anche di guadagnare campo quando i compagni rimangono bassi. Mostra forza di volontà (18’st Mota Carvalho 7 Quando sta bene è indispensabile per una squadra che vede pochissimo la porta)

Bondo 6.5 Non sbaglia un intervento in copertura, con puntualità e decisione a schermo di una difesa che balla sulle iniziative ospiti

Kyriakopoulos 6 Il carattere non gli manca, oggi fa la guerra sopravvivendo su un lato di campo che poteva essere decisamente più pericoloso

Pessina 6 In trequarti non può stare, non ha ancora ritrovato quel passo. In mediana riesce comunque a giocarsela con sagacia tattica ed esperienza

Maldini 6 La sua spinta palla al piede è fondamentale all’interno di un sistema che non riesce a guadagnare campo in nessun altro modo (43’st Caprari n.g.)

Djuric 5 Non riesce a dare il solito contributo, quello che aiuta la squadra a salire. In area non la vede mai, anche perché non gliela mettono davvero mai

Nesta 6 Imposta la gara sulla difensiva, ma ha bisogno di correttivi per alzare l’aggressività. Pesca Mota Carvalho dalla panchina per il gol vittoria e rivitalizza la corsa salvezza. Un’impresa che, dopo la pausa, dovrà passare necessariamente da risultati positivi con Verona e Venezia