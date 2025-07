Monza Power Run a Villasanta: weekend di corsa, travestimenti e beneficenza

Torna a Villasanta la corsa più folle della Brianza (e non solo). L’appuntamento per i runners più stravaganti è per sabato 19 e domenica 20 luglio, con l’edizione numero undici della Monza Power Run. Corsa, travestimenti e beneficenza come sempre gli ingredienti principali dell’evento che saluta follemente l’estate. Teatro della manifestazione saranno le vie di Villasanta e parte del parco di Monza.

Monza Power Run a Villasanta: il programma e i 200 volontari

Il 19 luglio è in programma la 12 chilometri, mentre il giorno seguente spazio alle batterie da 6 chilometri. Lo scorso anno la Monza Power Run ha attirato quasi 2mila partecipanti. Entrambe le giornate si concluderanno con musica dal vivo, concerti e food truck, per mangiare e fare festa insieme fino a tarda sera. Anima dell’evento sono i volontari impegnati nella riuscita dell’imponente macchina organizzativa. Oltre 200 quelli coinvolti quest’anno nei due giorni.

Monza Power Run a Villasanta: organizza Lele Forever per l’ospedale San Gerardo

Tanto divertimento che si coniuga da sempre con la finalità benefica. L’intero ricavato sarà ancora una volta utilizzato per sostenere la lotta contro la leucemia, in collaborazione con l’ospedale San Gerardo di Monza. Un’iniziativa che porta la firma dell’associazione Lele Forever, intitolata al giovane villasantese Gabriele Brandazzi, da anni in prima linea per portare concreto sostegno nel campo della ricerca e dell’aiuto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

Monza Power Run a Villasanta: uno scivolo gonfiabile ad acqua sull’arrivo

«Per l’undicesima volta viviamo questa avventura, ringraziamo il comitato organizzatore e i volontari, le istituzioni che ci hanno appoggiato e naturalmente i concorrenti che affronteranno una sfida dura ma importantissima dal punto di vista sociale – ha commentato Roberto Brandazzi, presidente della Lele Forever e padre di Gabriele – Superare gli ostacoli insieme è fondamentale alla Monza Power Run ma anche e soprattutto nella vita».

Immancabili a saranno gli iconici ostacoli: dall’acqua alla schiuma, dal fango ai salti nei copertoni. E poi la novità 2025: uno scivolo gonfiabile ad acqua posizionato sull’arrivo. L’organizzazione ha previsto un servizio navetta che permetterà di raggiungere il villaggio della Monza power run dopo aver lasciato l’auto in uno dei parcheggi dedicati.

Monza Power Run a Villasanta: i testimonial

Tanti i volti noti che hanno deciso di sponsorizzare l’evento lanciando il loro personale invito a partecipare la Iena Alessandro De Giuseppe che sarà presente alla gara il 19 luglio e poi ancora Niccolò De Vico, cestista di talento del basket monzese in forza alla Valtur Brindisi e l’alpinista Simone Moro, l’influencer e ciclista Cristina Cosso, il campione paralimpico Carlo Calcagni.