Monza-Padova 0-1, il post partita di Bianco: “Deluso? No”

Prima sconfitta casalinga per il Monza, dopo due vittorie consecutive. A passare è il Padova, che merita nel primo tempo, concretizza all’inizio del secondo ed evita rischi eccessivi nel finale grazie anche ad una buona dose di fortuna. Per i biancorossi brianzoli però la prestazione non è del livello che ci si aspetta da una squadra che vuole lottare per la promozione e più in generale per i piani alti della classifica. Anche Paolo Bianco riconosce che c’è qualcosa che non ha funzionato. Più di qualcosa per la verità. Non è solo una questione di risultato, il Monza ha lasciato 45 minuti sul campo ad un’avversaria, come il Padova, tecnicamente nella media ma atleticamente e dal punto di vista delle motivazioni spinta al massimo. Non manca una buona dose di accorgimenti tattici di mister Andreoletti, perfetto nel levare i punti di forza ai padroni di casa.

Il post partita di Paolo Bianco

Nel post-partita Bianco non è deluso ma apre una riflessione: «Abbiamo preso gol su una non occasione dopo una prima fase di totale equilibrio. Rimango dispiaciuto di non aver disputato un primo tempo all’altezza. Dopo il gol abbiamo provato a fare di tutto e non posso dire nulla ai ragazzi da questo punto di vista. Siamo stati anche molto sfortunati, colpendo un palo, poi il gol annullato per pochissimo. Tutto quello che abbiamo fatto nel finale però dobbiamo riproporlo dal primo minuto. Ci sta avere un momento in cui la squadra avversaria ha il pallino del gioco ma non possiamo aspettare». Sette punti in cinque giornate non sono proprio un ruolino di marcia da alta classifica. Ma Bianco non la guarda: «Non guardo la classifica adesso perché non mi piace, però è presto e siamo solo alla quinta giornata. Certo, dobbiamo migliorare tanto. Continuando a lavorare arriveranno i risultati e le buone prestazioni». Le occasioni non mancheranno, anche perché nel giro di pochi giorni arriverà il turno infrasettimanale.

Infortuni e recuperi, il punto

Il Monza sarà subito impegnato ad Empoli e le buone notizie, dal punto di vista degli infortunati, scarseggiano. Keita è in Senegal per un lutto famigliare, Mota Carvalho soffre per un risentimento muscolare, mentre Pessina molto probabilmente non sarò disponibile né per mercoledì, ne per la successiva sfida casalinga con il Catanzaro. Da sottolineare però il recupero di Zeroli che, appena rientrato in gruppo, ha già fatto vedere cose buone. Ora pochi giorni di allenamenti giusto per verificare ciò che non è andato e provare qualcosa di nuovo, poi di nuovo in campo.