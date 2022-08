Monza, mister Stroppa convoca quasi tutti per la prima storica in Serie A

Il mister Giovanni Stroppa ha diramato le convocazioni del Monza per il primo storico match in Serie A contro il Torino di sabato 13 agosto alle 20.45.

Monza, mister Stroppa e la defezione di Dany Mota

L’allenatore biancorosso, che non si è molto sbilanciato sulla formazione titolare, che scenderà in campo all’U-Power Stadium ha deciso di convocare ben 26 giocatori esclusi Dany Mota Carvalho uscito contuso dalla rifinitura di venerdì 12 agosto e gli squalificati Lamanna e Machin.

Monza, mister Stroppa e i nuovi acquisti già in panchina

A disposizione di Stroppa ci saranno: 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 77 D’Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

Monza, mister Stroppa e i dubbi di formazione

Il mister non ha ancora sciolto il dubbio in porta se affidarsi all’ex Cagliari Cranio o a chi ha difeso i pali in Serie B come Di Gregorio . La difesa a tre dovrebbe contare su Marlon, Ranocchia e Carboni, mentre a centrocampo si dovrebbero schierare Birindelli, Ciurria, Barberis, Valoti e Carlos Augusto. Mentre davanti dovrebbero giocare Gytkjaer e Caprari. Partiranno dalla panchina: Sensi, Pessina, Marì e Petagna, che potrebbero giocare uno spezzone di gara.

Monza, mister Stroppa e il ricordo di Gigi Radice

Intanto la società ha voluto ricordare attraverso il suo profilo Facebook l’ex allenatore Gigi Radice protagonista sulle panchine sia del Monza che del Torino scrivendo: “Caro Gigi, gli Dei del calcio non potevano regalarci un esordio migliore, il tuo Monza contro il tuo Torino. Grazie di tutto e buona partita!”