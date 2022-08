Monza, l’AD Adriano Galliani: «Non prenderemo Icardi. Con Petagna siamo al completo»

Poco prima del match disputato contro il Torino, l’Amministratore Delegato del Monza, Adriano Galliani, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato di calciomercato facendo luce sulla questione attaccanti in casa biancorossa: «Icardi? Poteva essere una suggestione. Ma noi abbiamo preso Petagna e siamo al completo in attacco. Non dico bugie, assolutamente non prenderemo Icardi. Potete registrare questa dichiarazione, è così».

«Io son tifoso del Milan, non faccio previsioni ma auspici, ho visto tutta la partita. Sono arrivato qui in ritardo perché stavo vedendo il Milan. Spero la seconda stella del Milan».