Monza-Inter 1-5, il tecnico Raffaele Palladino prova a non buttare tutto della serata dei suoi

Il Monza di mister Palladino crolla in casa contro l’Inter perdendo con un sonoro 5-1. Nerazzurri devastanti e biancorossi in netta difficoltà sin dai primi minuti di gioco. Gli ospiti si impongono con le doppiette di Lautaro e Calhanoglu e con un gol nel finale di Thuram. I padroni di casa vanno a segno dal dischetto con capitan Pessina.

Monza-Inter: rammarico per la nuova espulsione

Le dichiarazioni del tecnico biancorosso negli spogliatoi: «Due espulsioni nelle ultime tre giornate. Cos’è successo? Anche oggi sono andato a chiedere spiegazioni al signor Volpi con serenità. Evidentemente era nervoso e mi ha buttato fuori». Un’Inter partita a mille… «Dobbiamo fare i complimenti all’Inter che è entrata in campo con grande forza e spirito. Volevamo vincere. A me è piaciuto lo spirito della squadra. Peccato per il gol annullato dal Var che è uno strumento da utilizzare. Mi è dispiaciuto prendere tante ripartenze. Non dobbiamo fare drammi ma continuare a lavorare. Dobbiamo pensare al nostro obiettivo e siamo primi in classifica nella parte destra». Perché non gioca Izzo e perché non subentra? «Questa settimana stava meglio e oggi contavo di farlo entrare. Poi ho cambiato modulo e nella difesa a quattro ho preferito fare entrare Pablo Marí».

Monza-Inter: l’approccio va migliorato

Inter stratosferica e Monza che poteva dare qualcosa in più soprattutto nell’approccio? «L’approccio dipende da me ed è un dato che fa riflettere. È compito mio migliorare questo aspetto ma l’Inter è brava nelle ripartenze e bisogna dare merito agli avversari». Cosa si porta di positivo al netto del risultato? «Non è tutto da buttare perché la squadra non è mai calata e non ha mai perso l’identità. Possiamo fare meglio davanti, anche a livello tecnico. Bene Sorrentino e Valentin Carboni. Con le grandi squadre dobbiamo curare più i dettagli». Chi vincerà lo scudetto? «Non lo so ma se la giocheranno Inter e Juventus. A livello di completezza credo che l’Inter abbia giocatori con grandissima qualità. Se approcciano così alla partita, sono imbattibili». Prestazione di Colombo? «Ha altre caratteristiche rispetto a Mota Carvalho. Non è il singolo giocatore che poteva fare la differenza ma tutta la squadra».