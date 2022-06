Monza in Serie A: parte la campagna abbonamenti, novità Monza Card

Ore 10 di martedì 21 giugno: è la data in cui inizia la prima, storica, campagna abbonamenti del Monza in Serie A. Per la prima settimana, fino alle 23.59 di domenica 26 giugno, è riservata a chi aveva già sottoscritto una tessera nella stagione 2019/20 e la modalità di acquisto è online. È la prima fase della campagna: le giornate di lunedi 27, martedi 28 e mercoledi 29 giugno dalle 10 alle 18, esclusivamente alla biglietteria SUD dell’U-Power Stadium, sono riservate ai soci degli Ac Monza club ufficiali. Dalle 12 di giovedì 30 giugno, infine, la vendita sarà libera a tutti.

Monza in Serie A: la novità Monza Card

La novità è la Monza Card, la tessera su cui verrà caricato l’abbonamento 2022-23 e che sarà necessaria per aprire il tornello dello stadio. Ha un costo di 5 euro durante la campagna (poi 10 euro) e sarà indispensabile anche per poter acquistare i biglietti per le trasferte del Monza in caso di limitazioni imposte dalle autorità competenti. Oltre all’acquisto dell’abbonamento, in futuro l’AC Monza Card permetterà di accedere a diversi servizi “per vivere a 360 gradi la grande famiglia biancorossa e per rendere unica l’esperienza del tifoso”, spiega la società. Si può chiedere dal 21 giugno online sul sito Vivaticket (allegando anche una fototessera in formato digitale) e dopo l’acquisto arriverà via mail una Card provvisoria per usufruire di tutti i servizi come l’acquisto dell’abbonamento e l’ingresso allo stadio.

La Monza Card può essere richiesta anche dai minori di 18 anni sotto la responsabilità di un genitore.

Monza in Serie A: i prezzi degli abbonamenti

I prezzi degli abbonamenti: prevista una tessera per 20 partite (19 di campionato e la prima di Coppa Italia a Monza) al costo di 250 euro in Curva Sud (180 Under 25) e 1400 euro in Tribuna Ovest. Non ancora disponibili i costi per la Tribuna Est (ex Distinti) che saranno definiti al termine dei lavori di ristrutturazione in corso.

Monza in Serie A: i prezzi dei biglietti

I biglietti: in Tribuna Ovest costano 100 o 200 (le gare con Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma), in Curva Sud 20 e 30 (14 e 20 Under 25), Tribuna Est da 60 o 120 (25 o 50 Under 14) al primo anello e 35 o 70 (14 o 30) al secondo anello.