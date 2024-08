Monza-Genoa 0-1, le pagelle: gli episodi condannano, ma si poteva fare di più

MONZA-GENOA 0-1 (0-1)

Marcatori: pt 45’+7 Pinamonti

Monza (3-4-2-1) Pizzignacco 6; Izzo 5.5 (30’st Gagliardini 6), Pablo Marì 6, Caldirola 5; Birindelli 5.5 (40’st Pedro Pereira n.g.), Pessina 5, Bondo 6, Kyriakopoulos 6; Mota Carvalho 5.5 (30’st Vignato 6), Maldini 6 (17’st Caprari 6); Petagna 5.5 (17’st Djuric 5.5). A disp.: Turati, Bifulco, Mazza, Forson, Valoti, D’Ambrosio, Carboni, D’Alessandro. All.: Nesta 5.5

Genoa (3-5-2) Gollini 6; De Winter 6.5, Bani 6 (45’pt Vogliacco 6), Vasquez 6; Sabelli 6.5 (17’st Zanoli 6), Messias 6.5, Badelj 6.5 (17’st Thorsby 5.5), Frendrup 5.5, Martin 6; Pinamonti 6.5 (23’st Ekuban 6), Vitinha 6 (17’st Malinovskyi 5.5). A disp.: Leali, Sommariva, Bohinen, Ekhator, Marcandalli, Accornero, Ahanor, Masini. All.: Gilardino 6.5

Pizzignacco 6 Non subisce veri tiri in porta e sul gol il piazzamento è inficiato dall’estemporaneità della situazione

Izzo 5.5 Buona prestazione, finché non comincia ad innervosirsi senza motivo e perde i riferimenti senza un avversario da marcare (30’st Gagliardini 6 Entra sempre nell’ultimo quarto d’ora, senza trovare identità)

Pablo Marì 6 Corregge gli errori di Empoli, non buca mai l’anticipo, finisce nel calderone di una prestazione di squadra rallentasta

Caldirola 5 Salta a vuoto su Pinamonti, sorpreso dalla palla persa in uscita, ma in generale lavora poco e male in diverse fasi. Si potrebbe provare Carboni, almeno come alternativa

Birindelli 5.5 Tanti cross sugli stinchi degli altri, al posto che sulla fronte dei compagni (40’st Pedro Pereira n.g.)

Pessina 5 Al di là dell’uscita sbagliata che ha portato al gol, non è ancora in condizione e si vede. Buona la partenza, segnale che è in crescita e crescerà

Bondo 6 Lotta in mezzo al campo, bene in copertura, troppo elementare in impostazione

Kyriakopoulos 6 Magari non avrà una gamba eccezionale, ma esce dal guscio e mostra un po’ di coraggio quando prova la conclusione; uno dei pochi nella serata

Mota Carvalho 5.5 Sì, qualche corsa, ma raramente direzionato alla porta. Deve ritrovare le zone pericolose del campo (30’st Vignato 6 Non riesce ad innescarsi praticamente mai)

Maldini 6 Gli unici strappi sono i suoi, prova un tiro dalla distanza e cala alla distanza seppur tolto troppo presto (17’st Caprari 6 Aggiunge sapere calcistico al match, creando tracce che nessuno aveva trovato prima)

Petagna 5.5 Prova a giocarsela con le sue armi, protagonista di serpentina e tiro, ma senza essere efficacie con continuità (17’st Djuric 5.5 Troppo impreciso nelle sue giocate tipiche)

Nesta 5.5 Poco lucido nei cambi, manca quel pizzico di spregiudicatezza per alzare il tiro e provare con tutte le risorse a disposizione, anche a costo di sbilanciarsi. Perde una partita da 0-0 per un gol semicasuale, ma la squadra crea davvero troppo poco e conclude ancora meno. Sfortunato negli episodi, sul fuorigioco che annulla Maldini e sul palo di Caprari