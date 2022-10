Monza-Bologna: la sfida in famiglia dei fratelli Vignato

Nel prossimo turno di campionato il Monza affronterà il Bologna all’U-Power Stadium. Dunque, l’inedito duello in panchina tra due allenatori giovanissimi: Raffaele Palladino (classe ’84) e Thiago Motta (classe ’82) guidano le due squadre in coabitazione al 14° posto a quota 10 punti in classifica. Indipendentemente dalle scelte tecniche sarà una sfida nella sfida a tinte familiari: Samuele Vignato ospiterà suo fratello Emanuel. I due predestinati forse non si affronteranno in campo ma si incroceranno sicuramente in quel di Monza. Poi chissà, il calcio è bello e imprevedibile.

Sfida in famiglia

Emanuel e Samuele sono i figli di Davide, veronese, e Sherida, brasiliana, originaria di Fortaleza. Emanuel nasce il 24 agosto 2000 a Negrar, mentre Samuele il 24 febbraio 2004 a Fumane, paesini della Valpolicella. Il loro papà Davide, tifosissimo del Chievo Verona, li ha inculcato la passione e la cultura del calcio: in Monza-Bologna chissà per chi farà il tifo. Emanuel, che studia De Bruyne, si ispira a Coutinho e Neymar mentre Ronaldinho è l’idolo indiscusso di Samuele che al Monza ha scelto la maglia numero 80 che l’ex Pallone d’oro ha vestito ai tempi del Milan. Due fratelli, appassionati di verdeoro, che sognano la Serie A.

Partite da ricordare

Emanuel, cresciuto nel settore giovanile del Chievo, ha esordito in Serie A in prima squadra il 20 maggio 2017 a soli 16 anni nella partita contro la Roma. La data da ricordare è il 20 aprile 2019: quel giorno sigla il primo gol in Serie A nella gara vinta 2-1 contro la Lazio.

Emanuel Vignato

Samuele, che ha giocato 34 minuti contro l’Udinese in Coppa Italia, sogna il tanto atteso esordio in Serie A. Sarà mister Palladino a trovare il momento giusto per il ragazzo che nella scorsa stagione, con Stroppa in panchina, ha trovato il primo gol in Serie B e quindi la prima rete tra i professionisti nel match disputato contro il Pordenone il 25 settembre 2021.

Samuele Vignato

I fratelli calciatori nel calcio italiano

I Vignato, come ben sappiamo, non sono gli unici fratelli calciatori del mondo calcistico. Ci vengono in mente i fratelli Inzaghi, Filippo e Simone, ora entrambi allenatori rispettivamente di Reggina e Inter. Continuiamo con i fratelli Cannavaro, i Baggio, i Vieri, i Baresi e tanti altri. Parli di gemelli e sorridiamo al pensiero nostalgico dei gemelli Filippini e dei gemelli Zenoni. Nell’attuale Serie A ci vengono in mente indubbiamente i fratelli Milinkovic-Savic: Sergej della Lazio e Vanja del Torino. Ecco la nostra raccolta di fratelli calciatori che hanno militato in Italia.

La fotogallery

Simone e Filippo Inzaghi

Roby e Eddy Baggio

Kakà e Digão

I gemelli Filippini

I gemelli Zenoni

Bobo e Max Vieri

Gigio e Antonio Donnarumma

Giuseppe e Franco Baresi

Paolo e Fabio Cannavaro

Sebastien e Nicolas Frey

Cristiano e Alessandro Lucarelli

Matteo e Daniel Ciofani

Bruno e Franco Zuculini

Roberto, Lorenzo e Antonio Insigne

Sergej e Vanja Milinkovic-Savic

Guillermo e Nicolas Burdisso

Lys, Alfred e Maurice Gomis

Luca e Nicola Rigoni

Matteo e Federico Ricci