Milan-Monza 3-0, Pioli postpartita: “Abbiamo avuto più qualità”

Reduce da una vittoria agrodolce in Champions League, il Milan di Pioli supera agevolmente il Monza. Tre gol segnati, zero subiti, numerose occasioni create ed una convinzione ritrovata. Così il tecnico rossonero nel post partita: «La vittoria di Newcastle come nuovo inizio? Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, la squadra ha ottimo potenziale, ma non dobbiamo distrarci, anzi guardare solo partita dopo partita. Siamo usciti dalla trasferta inglese con un sentimento difficile perché abbiamo vinto la partita, con convinzione e carattere, ma siamo usciti dalla Champions. Ora abbiamo davanti due mesi senza impegni europei e dobbiamo concentrarci solo sul campionato, come detto gara dopo gara. Si gioca troppo: fin quando qualcuno sopra di noi non lo capisce ci sono tanti rischi infortuni, però rimaniamo concentranti su di noi».

Il pensiero del tecnico rossonero sul Monza

Ritornando al match, Pioli parla anche dei biancorossi brianzoli: «Il Monza è una squadra che gioca bene a calcio, la svolta è stata averla approcciata bene ed essere stati capaci di soffrire quando era necessario. Abbiamo avuto fiducia nel modo di interpretare la partita e nel sapere gestire la palla. Alla fine abbiamo avuto una qualità superiore ai nostri avversari, non solo tecnica ma anche di attenzione e mentalità. Oggi l’abbiamo fatto, come non sempre è accaduto in passato. Non so se è stato il miglior Milan della stagione, sicuramente abbiamo fatto una buonissima prestazione oggi. Con la squadra parlo, noi dobbiamo far rendere al massimo il potenziale che c’è. Non dobbiamo guardare la classifica, ma puntare a vincere ogni singola partita, come se fosse l’ultima in cui vestiamo la maglia rossonera. Lo schema di oggi è figlio di una volontà di essere aggressivi, con la solita tattica avremmo potuto soffrire su Kjaer e Florenzi, per questo ho preferito andare a 5 anche per evitare le giocate che il Monza è molto bravo a costruire».

Tante risorse nonostante le assenze

Per il Milan buone notizie anche dalla panchina e dalla risposta dei ragazzi visti per ora solo in Primavera. «Sono molto felice per i giovani, per il debutto di Simic, il gol che ci ha dato tranquillità, ma sto solo raccogliendo il lavoro del club. Abbiamo ragazzi con talento e voglia di lavorare, già rispettati dai compagni della prima squadra. Ecco, non mettiamogli troppe aspettative e permettiamogli di sbagliare, ma sicuramente ci sono buone prospettive per il futuro». Riparte la corsa in campionato del Milan.