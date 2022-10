La prima volta a San Siro in Serie A: vai Monza vola!

Sono 24 i chilometri che separano l’U-Power Stadium di Monza dal Meazza di Milano. Percorsi col cuore in gola, per la prima volta in Serie A, dai tifosi biancorossi che sognavano trasferte come questa da tutta una vita. Questa poi è un tuffo nel cuore anche per la proprietà, per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che per oltre trent’anni in rossonero sono stati la proprietà più vincente della storia del calcio. Da quando sono entrati nel Monza, per l’Ad è stato un ritorno a dire il vero, non si è fatto altro che parlare del momento in cui sarebbe tornati a San Siro. Quel momento è oggi. Anche se il presidente mancherà per questioni politiche di rappresentatività a Roma per il nuovo governo. Galliani invece sarà come sempre accomodato in tribuna, nel suo posto storico, a seguire le squadre della sua vita e della sua grande passione. Nello spicchio del terzo anello riservato alla tifoseria brianzola si fa festa lo stesso. Una festa indipendente dal risultato, una festa della passione biancorossa, nella trasferta più comoda, sicuramente una delle più sentite. La curva Davide Pieri è arrivata in anticipo sull’inizio del match, ha attraversato i larghi viali della Scala del Calcio cantando a squarciagola, facendosi notare anche nella marea rossonera. Il Monza ha già giocato a San Siro contro il Milan in gare ufficiali, quattro volte in Serie B e qualcuna in Coppa Italia, competizione alla quale risale l’unica vittoria biancorossa, peraltro ai supplementari. Oggi cambia tutto, oggi è la prima volta in Serie A tra Milan e Monza. Calcio d’inizio alle 18. Al Meazza si fa la storia.