Juventus-Monza 2-0, le pagelle: squadra insicura e inadeguata, anche contro una Juve in difficoltà

JUVENTUS-MONZA 2-0

Marcatori: pt 11’ Nico Gonzalez, 33’ Kolo Muani



JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio 6; Kalulu 6, Veiga 6.5, Kelly 6; McKennie 6, Locatelli 6.5, Thuram 7 (11’st Weah 6), Cambiaso 5.5 (11’st Savona 6); Gonzalez 7 (28’st Alberto Costa 5.5), Yildiz 4; Kolo Muani 7. A disp.: Perin, Pinsoglio, Conceicao, Adzic, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. All.: Tudor 6.5

MONZA (3-5-2) Turati 5.5; Pedro Pereira 5, Caldirola 6, Carboni 5.5; Birindelli 5.5 (17’st Petagna 5.5), Akpa Akpro 6 (17’st Forson 6), Bianco 5 (35’st Ciurria n.g.), Castrovilli 5.5 (28’st Sensi 5.5), Kyriakoupolos 6; Caprari 5.5, Mota 5.5 (35’st Vignato n.g.). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Palacios, Martins, Colombo. All.: Nesta 5.5

Turati 5.5 La sensazione è di insicurezza. Fa le solite parate tra i pali, salva anche il risultato su Kolo Muani, ma dà l’idea di essere in difficoltà mentalmente: dopo tante partite passate a prendere pallate, anche l’intervento più semplice diventa un’avventura

Pedro Pereira 5 Insipienza tecnica come in altre occasioni. Le sue prestazioni ondeggiano dal discreto al pessimo, come da tutta la stagione

Caldirola 6 Prova a guidare la linea, non sempre con successo, ma è l’ultimo a mollare

Carboni 5.5 In difficoltà sugli inserimenti e nei movimenti di reparto

Birindelli 5.5 Spreca il miglior contropiede della partita, preferendo un mancino insipido rispetto ad un comodo servizio per gli attaccanti (17’st Petagna 5.5 Dovrebbe metterci presenza offensiva, dovrebbe)

Akpa Akpro 6 Solito dinamismo al servizio di una mediana che resiste poco al predominio bianconero (17’st Forson 6 Qualche spunto interessante in fascia, segnali per il futuro?)

Bianco 5 Generoso e infaticabile, scivola nel momento più delicato e non si parla solo del gol di Kolo Muani (35’st Ciurria n.g.)

Castrovilli 5.5 Meno brillante che con il Napoli, deve ritrovare costanza per dare uno sbocco futuro ad una carriera che sta incespicando causa infortuni (28’st Sensi 5.5 Ci si aspetta sempre di più da uno con quella tecnica, ma le motivazioni nel calcio fanno tutto)

Kyriakoupolos 6 Rimane a presidio della fascia mancina, senza lode né infamia

Caprari 5.5 Le occasioni non sono moltissime, nemmeno quando il possesso palla s’impenna per l’inferiorità numerica juventina, non riesce quasi mai a diventare quel regista offensivo che servirebbe ai suoi

Mota 5.5 Si sbatte a sportellate contro i colossi della retroguardia di Tudor, ridotta al minimo la produzione offensiva (35’st Vignato n.g.)

Nesta 5.5 Undici titolare spolpato e privo di alternative valide dalla panchina, combina comunque troppo poco nella ripresa, nonostante la buona volontà e l’inserimento di forze fresche e giocatori di presunto talento nel finale. Non riesce ad approfittare delle difficoltà della Juventus e non sembra nemmeno colpa sua