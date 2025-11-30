Juve Stabia-Monza 2-2, le pagelle: Thiam da rivedere, difesa imperfetta, Bianco sceglie bene ma incassa poco

JUVE STABIA-MONZA 2-2 (qui il live della partita)

Marcatori: pt 19’ Birindelli, 31’ Candellone, st 23’ Petagna, 38’ Maistro

JUVE STABIA (3-5-2): Confente 5; Giorgini 5.5, Bellich 6.5, Stabile 6.5 (24’st Maistro 7); Carissoni 6 (37’st Baldi ng), Pierobon 6 (24’st Cacciamani 6), Correia 5.5, Mosti 5.5 (37’st Leone ng), Piscopo 6; Gabrielloni 5.5, Candellone 7. A disp.: Boer, Signorini, Reale, Mannini, Ciammaglichella, Duca, De Pieri. All.: Abate 6.5.

MONZA (3-4-2-1): Thiam 5; Izzo 6 (33’st Lucchesi ng), Ravanelli 5.5 (16’st Delli Carri 5.5), Carboni 6; Birindelli 6.5, Pessina 6.5, Obiang 5.5, Azzi 5.5; Ciurria 6.5 (46’st Maric ng); Mota Carvalho 5.5 (16’st Keita Balde 6); Alvarez 5.5 (16’st Petagna 7). A disp.: Pizzignacco, Vailati, Sardo, Zeroli, Colombo, Bakoune, Capolupo. All.: Bianco 6

Thiam 5 Imbarazzato nelle uscite alte, regala il gol del pareggio. Piccolo passetto indietro rispetto alla sicurezza che aveva acquisito nel recentissimo passato. Un errore che costa caro, ma che in fin dei conti, dopo settimane di perfezione, può essere messo in conto.

Izzo 6 Inizia a patire un po’ i lunghi minutaggi, ma regge senza mai andare sotto con l’avversario diretto (33’st Lucchesi ng)

Ravanelli 5.5 Imperfetto, per la prima volta in questo campionato. Un po’ incerto sul pallone lungo che lancia Candellone, non si capisce con Thiam, frittatina e gol… degli altri. (16’st Delli Carri 5.5 Qualche buon intervento, ma è corta la respinta decisiva)

Carboni 6 Dalle sue parti la Juve Stabia non è niente di che e riesce a controllare tutto senza problemi

Birindelli 6.5 Uomo giusto ma soprattutto punto giusto. Buona prestazione, in particolare nel primo tempo, impreziosita dal gol.

Pessina 6.5 Tiene la mediana senza cadere nella trappola fisica proposta dai Abate, nel finale si immola per il risultato.

Obiang 5.5 Non riesce ad incidere dalla trequarti in su

Azzi 5.5 Soprattutto nel finale riesce a spingere come da suoi acclarati standard, ma spreca l’occasione che avrebbe potuto chiudere il match

Ciurria 6.5 Ritorna in posizione più avanzata e forse è questo il punto del campo in cui, in questa fase della carriera, può dare il meglio. Il vantaggio arriva dal suo palo colpito. (46’st Maric ng)

Mota Carvalho 5.5 Dialogo difficile quest’oggi per Dany con i compagni e la partita. Poco determinante. (16’st Keita Balde 6 Rientra dalla squalifica a cavallo della pausa nazionali, deve ancora ritrovare il ritmo)

Alvarez 5.5 Stesso discorso, rispetto al compagno ha ancora più bisogna di servizi costanti per incidere più e meglio. Qui sta anche il suo limite, deve trovare il modo di contribuire con le sue capacità anche in situazioni non semplici. (16’st Petagna 7 Sfrutta con presenza fisica l’occasione formato mezzora che Bianco gli consegna. Potrebbe diventare un’arma in più, soprattutto nelle partite buttate sulla battaglia e i palloni da proteggere)

Bianco 6 Anche in una giornata non particolarmente brillante, rischia di vincere. Sono segnali, come quando va in rete Petagna, sua scelta (giusta) dalla panchina prima di altri. Non sarà un pareggio a Castellammare a togliergli la convinzione che la strada sia quella giusta.