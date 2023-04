Inter-Monza 0-1, Palladino: «Questa vittoria rimarrà nella storia»

Impresa storica del Monza che espugna San Siro battendo l’Inter di misura con un gol siglato dall’ex Caldirola. Biancorossi che salgono a quota 38 punti in classifica, ad un passo dalla salvezza artimetica.

Le dichiarazioni a fine gara di mister Palladino

Nella sala stampa del Meazza è intervenuto, a fine gara, l’allenatore dei biancorossi, Raffaele Palladino, che ha commentato il grande risultato e la prestazione dei suoi ragazzi:

«Avevo delle belle sensazioni che oggi potevamo fare qualcosa di straordinario. Sono fiero dei miei ragazzi che oggi hanno messo in campo il cuore e l’anima. Abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Dedico la vittoria al dottor Galliani e al presidente Berlusconi. Questa vittoria rimarrà nella storia. Ringrazio i ragazzi per avermi fatto il regalo di compleanno di lunedì.

L’infortuno di Sensi?

Ha sentito un fastidio muscolare. Mi dispiace per Stefano, attendiamo gli esiti degli esami strumentali. Protagonisti Caldirola e Di Gregorio? Hanno disputato tutti una grande prestazione. Citare qualcuno sarebbe riduttivo, il segreto di questa squadra è il gruppo.

Questione rinnovo?

Non abbiamo mai parlato di contratti, attendiamo questa famosa salvezza. Diamo merito ai ragazzi. Sono fiero di allenare in Serie A, non mi importa nulla dei soldi.

Si aspettava questo impatto con la Serie A?

Non me lo aspettavo. Nel 2014/15 quando ho conosciuto Ivan Juric, il quale mi coinvolgeva molto in questioni tecnico-tattiche. Quando ho preso in mano la squadra avevo già le idee chiare. Per me è tutto nuovo, sono davvero felice e orgoglioso di quello che stiamo facendo.

Galliani?

Era emozionato a fine gara: è bello regalare gioie alla Società.

È più facile giocare con le grandi?

Giocare in Serie A è difficilissimo perché ci sono partite molto tattiche. È complicato perché ci sono allenatori che ti mettono in difficoltà. Mi piace che la squadra venga a San Siro con questa leggerezza, come avevo detto ieri in conferenza. Lo hanno fatto ed è stata una vittoria incredibile».