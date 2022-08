Il Teamservicecar Hrc Monza ingaggia la punta argentina Conrado Piozzini

Prezioso rinforzo dall’Argentina per il Teamservicecar Hrc Monza, formazione che sarà al via del prossimo campionato di serie A/1 di hockey su pista. La società ha infatti comunicato l’ingaggio di Conrado Piozzini, attaccante, reduce da un biennio in cui ha vestito la maglia dell’Hp Matera, realizzando in totale 77 reti in 56 gare, suddivise tra serie A/2 e serie A/1. Classe 1997, originario di Mendoza, cittadina sulle Ande argentine, autentica fucina di fuoriclasse per il movimento hockeystico biancazzurro, Piozzini ha affidato le sue prime impressioni in vista della sua nuova avventura che sta per cominciare alla pagina di Facebook della società: «Sono qui perché la gente parla bene dell’Hrc come club e come squadra, questo è chiaro. Sono arrivato anche perché volevo continuare a giocare in A/1, che è un campionato decisamente complicato, in cui ho bisogno di prendermi una rivincita. Dovrò fare i gol necessari alla squadra. Puntiamo alla salvezza, ma io sono al servizio dei miei compagni anche per qualcosa in più».

Teamservicecar Hrc Monza: in arrivo anche Gabriele Gavioli e Filippo Fongaro



La novità segue altri colpi di rilievo, come quelli che hanno portato la dirigenza brianzola ad assicurarsi le prestazioni di Gabriele Gavioli, emiliano classe 2001, con alle spalle esperienze con Trissino e Sandrigo negli ultimi 2 anni, e di Filippo Fongaro, promettente estremo difensore classe 2003, in uscita dal Valdagno.

Teamservicecar Hrc Monza: presto al via la preparazione



La ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione è fissata per mercoledì 17 agosto.