Il Napoli passa sopra il Monza, le pagelle dei biancorossi al Maradona

Napoli-Monza 4-0 (2-0)

Marcatori: Kvaratskhelia 35’ e 62’, Osimhen 45+2’, Kim 90+3’

Monza (3-5-2) Di Gregorio; Marlon, Ranocchia (2’st Antov), Carboni; Birindelli (38’st Colpani), Ranocchia (12’st Valoti), Barberis, Sensi, D’Alessandro (1’st Molina); Caprari, Petagna (38’st Gytkjaer). A disp.: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Machin, Pessina, Marrone, Bondo, Vignato, Ciurria. All. Stroppa

Di Gregorio 5 Mostra i suoi limiti sulle palle alte, non la specialità della casa, e nemmeno con i piedi sembra sicurissimo. Passivo pesante.

Marlon 5,5 Kvaratskhelia è un brutto cliente, ma lui va in difficoltà anche sul giro palla. La lunga inattività si nota. Sprazzi di fisicità, deve assolutamente salire di condizione per le aspettative che la società ha riposto in lui.

A.Ranocchia 5,5 Lotta con Osimhen, si arrangia, fa il possibile, alla fine soccombe. Esce per distorsione alla caviglia da verificare (Antov 5 Marlon scala in mezzo, lui si prende il centrodestra, Kvaratskhelia lo distrugge)

Carboni 5,5 D’Alessandro gli gioca vicino, difensivamente è una buona cosa, ma per manovra e ripartenza il Monza perde un uomo. Male, come il resto della difesa.

Birindelli 6 Ancora non è fisicamente all’altezza della categoria, non si può dire che non ci provi (Colpani ng uno scampolo)

F.Ranocchia 5,5 Lento nell’azione che libera Kvaratskhelia alla conclusione quasi imparabile per Di Gregorio. Esagera in un paio di occasioni con la ricerca della soluzione personale. (Valoti 5,5 Tecnica ne ha da vendere, eleganza pure, ma serve anche una maggior concretezza in Serie A)

Barberis 5 Risucchiato nelle geometrie e nella potenza del centrocampo del Napoli, non vede mai la palla. Soffre di solitudine, visto che nessuno dei compagni di reparto sembra voglia lottare al suo fianco.

Sensi 5,5 Non riesce a prendere in mano il gioco della squadra e se non incide tecnicamente perde gran parte del proprio potenziale.

D’Alessandro 6 A volte è persino rude nell’arrangiarsi con gli avversari, esce per un problema all’aduttore. Dal suo lato Lozano non è in giornata, ma in ogni caso non riesce a spingere come mostrato con il Torino e soprattutto in Serie B. (Molina 6 Serve maggior prestanza e lui ce la mette, cercando di creare qualcosa sulla sinistra)

Caprari 5 Nelle volte in cui prende palla sulla trequarti e potrebbe mostrare le sue qualità, tarda la giocata e spreca buone occasioni.

Petagna 5 Segna, commettendo fallo su Rrahmani. Ed è l’unica cosa della sua partita. (Gytkjaer ng Entra tardi).

All. Stroppa 5 Senza Pablo Marì, Carlos Augusto, Mota Carvalho e con Sensi e Pessina a mezzo servizio, la formazione è praticamente obbligata, ma la squadra è ancora indietro, denota mancanza di aggressività e soffre l’inizio di personalità del Napoli. Quando sembra poter uscire dagli ultimi venti metri con il palleggio, i padroni di casa passano e non esiste un piano B.

Napoli (4-3-3) Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Kim 7, Mario Rui 6 (25’st Oliveira 6); Zambo Anguissa 6,5, Lobotka 6,5 (32’st Politano ng), Zielinski 7,5; Lozano 6 (32’st Zerbin ng), Osimhen 7,5 (34’st Ounas ng), Kvaratskhelia 8 (25’st Elmas 6). All. Spalletti 7,5