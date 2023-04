Il Monza con Er Caccia alle finali scudetto di eSerie A

Cominciano martedì 18 aprile le Final Eight del campionato eSerie A TIM, la versione videogame del massimo torneo calcistico italiano, e il Monza sarà sicuramente protagonista. Il team biancorosso sarà rappresentato ancora una volta da Raffaele “Er Caccia” Cacciapuoti, che nei quarti di finale del Winner Bracket affronterà la Juventus. Nella bellissima cornice del Teatro Apollo di Lecce, le otto squadre rimaste in corsa si sfideranno per vincere lo Scudetto che, per il Monza, significherebbe una storica doppietta dopo la vittoria della Super Coppa Italiana dello scorso gennaio in doppia finale proprio con i bianconeri. Le altre squadre in corsa sono Hellas Verona, Lecce, Sampdoria, Salernitana, Spezia e Bologna. Tutte le partite vengono trasmesse sul canale Twitch ufficiale della Serie A, sempre affollato da numerosi appassionati. In caso di buon esisto nel tabellone preliminare, il biancorosso dei videogames sarà di nuovo sullo schermo, con in mano il joystick, nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile. Un altro campo in cui negli ultimi anni il Monza sta raggiungendo livelli di eccellenza.