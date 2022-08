Il Comune di Seregno ripropone la Dote sport, a sostegno della pratica sportiva

Sulla scorta della positiva esperienza dello scorso anno, il Comune di Seregno ripropone nuovamente la Dote sport, contributo per le famiglie, che ha la finalità di promuovere la prativa sportiva da parte di bambini e ragazzi fino ai 17 anni di età, concorrendo al pagamento parziale dei costi di iscrizione alle associazioni sportive. Gli interessati dovranno far pervenire le loro domande entro la scadenza di lunedì 31 ottobre, consegnandole all’ufficio comunale protocollo di via Umberto I 78, nei suoi orari di apertura al pubblico, oppure inviandole via Pec, all’indirizzo seregno.protocollo@actaliscertymail.it. Lo stanziamento disponibile è pari a 20mila euro, ma in caso di necessità potrebbe essere integrato.

Dote sport: il dettaglio dei contributi previsti

Alcuni giovani impegnati in una partita sul campo di basket all’aperto, installato in piazza Risorgimento in occasione della recente “Seregno Sport Week”

Il contributo singolo è quantificato in via ordinaria in 100 euro, erogabili una tantum. Possono presentare una richiesta di accesso i nuclei familiari residenti in città, con figli che, nella stagione sportiva 2022-’23, parteciperanno a corsi o attività curati da associazioni sportive iscritte al Coni o affiliate a federazioni sportive nazionali (Fsn), a discipline sportive (Dsa) ed enti di promozione sportiva (Eps), al comitato italiano paralimpico (Cip) o a federazioni sportive paralimpiche (Fsp), a federazioni sportive nazionali paralimpiche (Fsnp), a discipline sportive associate paralimpiche (Dsap), ad enti di promozione sportiva paralimpica (Epsp) oppure promossi da soggetti gestori di impianti sul territorio comunale. I nuclei familiari devono rientrare nella fascia Isee compresa tra 0 e 25mila euro. Chi ha un indicatore superiore, non sarà ammesso in graduatoria. Come per il 2021, sono previste dieci doti di merito, del valore ciascuna di 200 euro, per famiglie i cui figli abbiano raggiunto risultati di particolare rilievo, a livello individuale o di squadra.

Dote sport: come è andata l’anno scorso

I partecipanti al trofeo di atletica leggera, svoltosi in giugno allo stadio Ferruccio, nell’ambito della “Seregno Sport Week”

Lo scorso anno le famiglie beneficiarie furono centodue, per un totale di centotrentotto contributi.