Ginnastica: la Lombardia vince 4 Motori per l’Europa, Brianza protagonista

Gran finale di stagione per i ginnasti che hanno gareggiato a Valserhone in Francia sotto le insegne della Lombardia e conquistato il primo posto nella rassegna internazionale “4 Motori per l’Europa” che, da tempo, porta al confronto amichevole quattro Regioni d’Europa. Quest’anno protagoniste della manifestazione sportiva sono state la Lombardia, il Rhone-Alpes (Francia), il Baden Wurttemberg (Germania) e le Fiandre (Belgio) nelle discipline di Ginnastica Artistica (maschile e femminile) Ginnastica Ritmica e Trampolino Elastico. Le delegazioni hanno schierato i migliori atleti junior. Anche quest'anno, come da regolamento, la competizione ha premiato con l'ambito trofeo la delegazione che ha ottenuto il migliore punteggio nell'All around, secondo i dettami dei codici internazionali sommando quelli delle diverse discipline. Questa competizione sportiva che, pur essendo amichevole, è sempre di alto livello ha visto il ritorno alla vittoria della delegazione lombarda guidata da Simonetta Lissoni che ha totalizzato 14 punti per aver vinto l’oro nelle sezioni di ginnastica artistica femminile e maschile, l’argento con la ritmica, il bronzo con il trampolino; al secondo posto si è inserita la delegazione dell’Auvergne Rhone-Alpes (12 punti) mentre sul terzo gradino del podio per aver totalizzato 10 punti è salito il Baden-Wurttemberg. Le Fiandre hanno schierato solo atlete di Ginnastica Artistica femminile. A livello individuale importanti risultati sono stati conquistati dai ginnasti brianzoli. In particolare Diego Vazzola (Pro Carate) si è classificato al primo poso nel concorso con 76,55 punti mentre i ginnasti della Sampietrina Tommaso Bulla con 72,50 punti e Federico Basile (punti 72,25) hanno ottenuto il quarto e il sesto posto. Inoltre nella squadra di artistica femminile ha gareggiato Mayra Leone della Gal Lissone.