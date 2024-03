Ginnastica artistica: Frontini (Pro Lissone) è d’argento

Nel primo appuntamento del campionato regionale individuale Silver, a Carate Brianza tra i ginnasti in pedana i più numerosi sono stati quelli provenienti dalle società Pro Lissone, Pro Carate, Casati Arcore, Sg.Meda e Sampietrina Seveso. Per quanto riguarda i risultati, ottenuti nella gara, per la Pro Lissone dalla sezione LA, categoria allievi 2^ fascia, è arrivato un ottimo quarto posto, ad un soffio dal podio, di Alessandro Campione, seguito dal compagno di colori Alessandro Lopolito. Negli junior 1, ottimo secondo posto di Emanuele Frontini (nella foto): bravo anche nel rappresentare un punto di riferimento per i ginnasti più piccoli. Nella sezione LB, allievi 1^ fascia, Alessandro Mutti si è posizionato ai piedi del podio, mentre nella sezione LC, Manuel Andrea Pastorello (allievi 2^ fascia) ha vinto l’argento. Ottima in generale la prova dei “tigrotti” lissonesi seguiti dallo staff tecnico guidato da Ferdinando Montanaro e da Alessandro Gherardi.

Ginnastica artistica: Frontini (Pro Lissone) e la Casati

Anche la Casati Arcore ha brillato nelle gare di Carate B.za. “Dai campionati LA a quelli LB, i nostri giovani atleti hanno mostrato il loro impegno e la loro passione per la ginnastica. – commenta il presidente Antonio Radice – I risultati ottenuti, testimoniano anche l’ottimo lavoro del coach Roberto Pavan”. Da cerchiare in rosso i piazzamenti nella sezione LA, Cat.A2 di Mirko Riva che ha ottenuto la sesta posizione con esercizi ben eseguiti e nella A1 di Filippo Pidoto classificatosi al decimo posto.

Ginnastica artistica: Frontini (Pro Lissone) e la Pro Carate

Per la Pro Carate sei ginnasti hanno concluso la prova della sezione LB sul cosiddetto podio allungato. Sono Andrea Adelmo Clemente al primo posto e Leonardo Oceano Sestili al sesto (entrambi Cat.A1); Mathias Fiorillo al secondo (Cat.A3); Tommaso Ceppi al secondo (Cat.J1); Leonardo Masciadri al terzo (Cat.J2); Davide Pozzoli (senior) al secondo. Inoltre nella sezione LC, Mattia Beretta (Cat.J2) si è classificato al sesto posto. Infine Gabriele Cova (Cat.J1 – Sg.Meda) ha conquistato il terzo posto nella sezione LA e Mattia Masatti (Ca.A2 – Sampietrina Seveso) il quinto nella sezione LC.