Ginnastica: 300 ginnaste ad Arcore per il ritorno del Torneo Knorr-Bremse

Dopo qualche anno di fermo forzato a causa della pandemia si è svolta al PalaUnimec di Arcore la 12esima edizione del Torneo Knorr-Bremse, manifestazione articolata su due giornate di gare nelle quali si sono esibite, con programmi di differenti livelli, quasi trecento ginnaste provenienti da società del Nord Italia.

Ginnastica: il livello Silver

La competizione è iniziata con le atlete agoniste di livello Silver: ginnaste di tutte le età, dagli 8 anni a salire, hanno portato in gara esercizi sia individuali che di squadra.

Numerose medaglie e coppe sono state assegnate alle squadre presenti in pedana tra le quali la Società di Arcore che ha schierato ben 30 ginnaste.

Ginnastica: le Allieve Gold

Il torneo si è alzato di livello tecnico con in pedana le squadre Allieve Gold che si sono confrontate in regolari esercizi e che oltre ad essere valutate dal corpo giudicante, veniva loro assegnato un punteggio basato sulla valentia artistica e coreografica da una giuria d’eccezione composta dalla delegata della multinazionale sponsor dell’evento Claudia Marino, da Antonio Radice e Luigi Maggioni, rispettivamente presidente effettivo e onorario dell’Us Casati e dall’Assessore allo Sport di Arcore Tommaso Confalonieri.

Dopo un’attenta valutazione la giuria d’eccezione ha assegnato il 12esimo Trofeo alla squadra della Casati con le ginnaste Emma Frigerio, Greta Morandi, Asia Fava, Matilde Bidinotto e Mia Brunelli.

Ginnastica: le agoniste di Serie A e l’olimpionica Agiurgiuculese

Quindi sono scese in pedane le ginnaste agoniste di società di serie A, B e C di ritmica. Tra loro attesissima l’olimpionica Alexandra Agiurgiuculese che ha gareggiato per la Società San Giorgio 79 di Desio ed ha regalato al pubblico grandi emozioni con esercizi spettacolari e di alto livello tecnico.

“Un sentito ringraziamento va alle allenatrici della nostra società, coordinate dalla Direttrice Tecnica Simona Mattavelli che hanno realizzato l’evento pianificando ogni dettaglio – aggiunge Antonio Radice – Quindi alle giudici anche di livello internazionale che si sono prestate a valutare tutte le gare, alle ginnaste che numerose hanno partecipato all’evento. Per tutti l’arrivederci è alla 13esima edizione”.