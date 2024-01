Frosinone-Monza 2-3, le pagelle: Mota-Carboni duo devastante

FROSINONE-MONZA 2-3 (0-2)

MARCATORI pt 18’ Mota Carvalho, 45’ V.Carboni st 10’ Aut. Soulè, 11’ Harroui, 31’ rig. Soulè

FROSINONE (3-4-2-1) Turati 6; Moterisi 5.5, Okoli 5.5, Lusuardi 5 (40’st Ibrahimovic n.g.); Lirola 5.5 (1’st Caso 6.5), Barrenechea 5, Harroui 7 (40’st Cuni n.g.), Gelli 6; Soulè 5.5, Reinier 5.5 (1’st Mazzitelli 6.5); Cheddira 5 (15’st Kaio Jorge 6.5). A disp. Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Ghedjemis. All. Di Francesco 5.5

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 6.5 (41’pt Sorrentino 5.5); D’Ambrosio 6, Gagliardini 6.5 (15’st Pablo Marì 6), Caldirola 6.5; Pedro Pereira 6 (32’st Birindelli 5.5), Pessina 6, Bondo 6.5, Ciurria 6; Colpani 6.5 (15’st Akpa Akpro 6), V.Carboni 7.5; Mota Carvalho 7.5 (32’st Colombo 6). A disp. Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Machin, F.Carboni, Bettella, Cittadini, Ferraris, Kyriakopoulos, Vignato. All. Citterio 6.5 (Palladino squalificato)

Di Gregorio 6.5 Rimane in campo giusto il tempo di respingere una gran punizione di Harroui, sempre preciso. Esce per uno scontro fortuito, brutta perdita e stampelle (41’pt Sorrentino 5.5 Sui gol non c’entra molto, ma non è sicurissimo sulle parate)

D’Ambrosio 6 Bravo in anticipo, inizia a soffrire solamente negli ultimi minuti quando provoca il rigore su Caso che gli sfugge via in velocità

Gagliardini 6.5 Si trova sempre più a suo agio nel nuovo ruolo – forse solo temporaneo – di centrale, ammonito nell’unico intervento scomposto, per il resto puntualissimo in tutti gli interventi (15’st Pablo Marì 6 Ritrova il campo ed è fondamentale nel gioco aereo)

Caldirola 6.5 Gran partita la sua, mettendosi in tasca Soulè per tanti minuti, poi la foga degli ospiti prende il sopravvento ma lui regge e si porta dietro anche qualche compagno

Pedro Pereira 6 Il primo tempo è di totale libertà, perché sulla destra il Frosinone batte in testa, ci mette tanto fisico ed è abile nelle chiusure ed in copertura (32’st Birindelli 5.5 Non un ingresso eccezionale, perde qualche duello e spreca l’uno contro uno che avrebbe chiuso la partita)

Pessina 6 Meriterebbe qualche mezzo puntincino in più ma la leggerezza che regala palla a Mazzitelli sull’azione del rigore è troppo impattante sull’andamento del match, trasformando il finale in una battaglia

Bondo 6.5 Tentacolare uomo ovunque del centrocampo del Monza. Fa la guerra con tutti quelli che gli capitano a tiro e poco importante che ogni tanto vada in confusione: un giocatore così serve sempre

Ciurria 6 Prestazione più che altro di posizione, attento agli avversari, senza patire e senza emergere

Colpani 6.5 Inizia molto bene, con un bel po’ di convinzione. La benzina è quella che è ma finché ne ha è un riferimento sul centrodestra (15’st Akpa Akpro 6 Serve la sua energia per contenere il Frosinone nel finale, non si tira mai indietro)

V.Carboni 7.5 È la sua masterclass, prende per mano il Monza scherzando allo stesso momento il Frosinone. È imprendibile, non perde mai la palla, trasforma spesso il possesso in azione, mette l’assist e segna. È lui il diamante biancorosso.

Mota Carvalho 7.5 Partita seria da attaccante centrale: mettiamo da parte il gol, per un attimo anche l’assist e andiamo a contare respinte, corse, recuperi palla. Nei suoi 75 minuti mette tutto e ritorna il Mota che tutti si aspettano e conoscono (32’st Colombo 6 Ultimi minuti in cui deve solo correre e null’altro, non sempre il sacrificio è la sua parola d’ordine)

Citterio 6.5 Completamente azzeccata la formazione iniziale, provati per la prima volta insieme Colpani da una parte e Carboni dall’altra, le mosse studiate dallo staff con Palladino in settimana funzionano tutte. Il Monza recupera e va subito in avanti, in velocità e verticalità, mettendo a nudo tutte le titubanze della transizione negativa degli avversari. Il primo tempo è di assoluta predominanza tecnica e tattica, poi serve anche la sofferenza per vincerla. Ma arrivano i tre punti e fanno 25 nell’andata