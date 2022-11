Frattura al malleolo per Sensi, tempi di recupero lunghi

L’intervento di Sulemana a metà del secondo tempo ha procurato a Stefano Sensi, centrocampista del Monza, la frattura del malleolo peroneale. Il giocatore, come comunicato dalla società, si trova attualmente sottoposto a cure in ospedale. I tempi di recupero però si annunciano piuttosto lunghi. E per il Monza si tratta di una notizia pessima. Palladino era parso preoccupato in sala stampa e le sue preoccupazioni hanno trovato luogo nell’esito dei primi esami. Il ragazzo ora si sottoporrà ad un lento programma di rientro, ma per infortuni del genere è impossibile pensare ad un recupero prima dei primi mesi del 2023. La pausa del Mondiale lo aiuterà sicuramente a gestire il momento con tutta serenità, ma la sfortuna si abbatte ancora su un giocatore che, a suon di prestazioni positive, stava tornando quello che aveva fatto innamorare l’Inter e che aveva raccolto l’interesse della Nazionale Italiana. Questa volta l’infortunio è provocato da uno scontro di gioco ed è anche peggio, perchè l’entrata del veronese poteva tranquillamente essere evitata.