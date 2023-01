Fiorentina-Monza 1-1, le pagelle: Carlos il migliore, peccato i gol mancati da Birindelli e Petagna

FIORENTINA-MONZA 1-1 (1-0)

Marcatori: pt 19’ Cabral, st 17’ Carlos Augusto

Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano 6; Dodo 6, Quarta 6.5, Igor 5.5, Biraghi 6; Bianco 6 (19’st Amrabat 5.5), Duncan 5.5 (41’st Castrovilli s.v.); Ikonè 6.5, Barak 5 (24’ Bonaventura s.v.), Saponara 6 (19’st Kouamè 5); Cabral 7 (41’st Jovic s.v.). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Venuti, Kayode, Ranieri, Milenkovic, Terzic, Amatucci, Distefano. All.: Italiano 5.5

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio 6.5; Marlon 6, Caldirola 5 (22’st Pablo Marì 6), Izzo 6; Ciurria 6.5 (37’st Vignato s.v.), Pessina 6, Ranocchia 5.5 (17’st Machin 6.5), Carlos Augusto 7; Colpani 6 (1’st Birindelli 5.5), Caprari 6 (1’st Petagna 5.5), Mota Carvalho 6.5. A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Barberis, Bondo, D’Alessandro, Gytkjaer, Colombo, Valoti. All.: Palladino 6.5

Di Gregorio 6.5 Sullo scaldabagno lanciato in porta da Cabral non può davvero nulla, ma è clamoroso come al solito su Martinez Quarta

Marlon 6 Attento sulla sua zona di pertinenza, lavora su un brutto cliente come Saponara e spegne anche Kouamè

Caldirola 5 Si lascia sfuggire Cabral sullo spunto più di una volta e smarrisce un po’ della brillantezza precedentemente mostrata sull’impostazione del gioco (22’st Pablo Marì 6 Ritorna in campo in partite ufficiali dopo i terribili fatti di Assago, già questo basta per essere contenti)

Izzo 6 Meno sollecitato dei compagni, non perde la posizione ma non aiuta nemmeno gli altri

Ciurria 6.5 Da esterno agisce spesso più stretto del solito e questo lascia discreto spazio a Biraghi e Saponara, non il massimo. Da mezza punta invece trova l’assist per Carlos Augusto (37’st Vignato s.v.)

Pessina 6 Esagera con la confidenza in impostazione, specialmente quando si trova basso sulla linea difensiva e crea qualche apprensione nei compagni, ma nel finale è ovunque

Ranocchia 5.5 La sua presenza non si nota più di tanto e per essere un centrocampista centrale, oltretutto mandato in campo per sopperire all’assenza del metronomo Rovella, non è necessariamente una buona notizia (17’st Machin 6.5 Inventa un assist magico che Birindelli spreca inopinatamente)

Carlos Augusto 7 Soffre la velocità di Ikonè ma lo ripaga dall’altro lato del campo, alzandosi moltissimo e infilandosi negli spazi concessi dalla Fiorentina, specialmente nella ripresa quando trova il gol del pareggio

Colpani 6 È l’unico a concludere verso Terracciano nel primo tempo, non è preciso ma quanto meno è intraprendente (1’st Birindelli 5.5 Corre sulla destra creando parecchio caos)

Caprari 6 Tecnicamente potrebbe gestire ritmi e tempi della partita, poco servito non riesce ad incidere fino in fondo (1’st Petagna 5.5 Si mangia un gol incredibile, praticamente fatto. La sua rimane una prestazione positiva e generosa, ma questo errore pesa moltissimo)

Mota Carvalho 6.5 Ci prova e mette anche a disagio la retroguardia viola, non è abbastanza per segnare ma non è poco

Palladino 6.5 Parte con un’idea, finisce con un’altra. Bravo a muovere la squadra nel secondo tempo rinunciano a Colpani e Caprari che anche senza demeritare non avevano inciso, intelligente a rendere più equilibrato ed efficace il suo “undici”. Birindelli e Petagna sono le mosse giuste (anche se entrambe sbagliano due occasioni clamorose), ma lo è ancora di più convincere Carlos a lasciare Ikonè nelle mani di Izzo e pensare solo ad attaccare