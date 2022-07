Fantacalcio, la nostra analisi sulla rosa del Monza

Il Monza in Serie A attira l’interesse non solo di tifosi e addetti ai lavori, ma anche quello degli appassionati di Fantacalcio. A due settimane dall’inizio del campionato, tra i fantallenatori d’Italia ci si interroga su quali calciatori del Monza si debba puntare nella prossima stagione. Il calciomercato termina tra un mese, con esattezza l’1 settembre, last date anche per Premier League e Ligue 1. Da quello che ci risulta, in diverse leghe, non si attenderà la fine del calciomercato ed evitare di perdersi così le prime quattro gare di campionato. Si procederà, infatti, con la prima grande asta e successivamente, a calciomercato concluso, con la consueta asta di riparazione.

La nostra disamina, ruolo per ruolo

Riguardo i portieri senza dubbio sarà Alessio Cragno l’estremo difensore titolare, nonostante l’ottima stagione disputata da Di Gregorio in Serie B, con quest’ultimo che potrebbe far rifiatare l’ex Cagliari in alcuni momenti della stagione. Pochi clean sheet in carriera per l’uomo Cragno che risulta, invece, affidabile per quel che riguarda il voto in pagella: nelle cinque annate giocate in Sardegna, ha collezionato una caterva di 7 in pagella, non un dettaglio soprattutto per gli estimatori del modificatore di difesa.

In difesa l’interesse dei fantallenatori potrebbe ricadere sull’ex interista Andrea Ranocchia: giocherà da titolare e potrebbe far male ai portieri avversari con le sue classiche inzuccate di testa su azioni da palla inattiva. Da monitorare la situazione legata a Carlos Augusto: un terzino sinistro che potrebbe regalare bonus dalla sua fascia di competenza. Il limite? Mister Stroppa, però, nella scorsa annata lo ha spesso schierato come terzo centrale di difesa, alla Dimarco per intenderci. Stuzzica come settimo o ottavo slot il fluidificante Samuele Birindelli.

A centrocampo la fantaconcorrenza è agguerrita, considerando i tanti elementi presenti ancora in rosa. La suggestione Matteo Pessina, con la fascia di capitano al braccio, affascina in molti: specie dopo le positive stagioni nella massima serie con le maglie di Hellas Verona e Atalanta. Centrocampista da inserimento e col vizio del gol è Mattia Valoti: nella scora stagione dieci reti e tre assist che hanno contribuito alla promozione in Serie A dei brianzoli. Un altro calciatore da bonus è sicuramente Stefano Sensi: i vari infortuni spingeranno alcuni fantallenatori a virare su altri profili, ma la sua classe e la sua intelligenza tattica non si discutono. Dovesse avere spazio e un buon minutaggio, Andrea Colpani potrebbe diventare la rivelazione per i più coraggiosi.

Capitolo attacco: in attesa del colpo ad effetto, per dover di cronaca bisogna citare il trascinatore portoghese Dany Mota Carvalho, in maglia biancorossa dalla Serie C alla massima serie. Nella scorsa stagione ha siglato 12 reti e tre assist, diventando di diritto il protagonista assoluta della promozione del Monza in Serie A. La domanda è: troverà spazio dopo l’arrivo del nuovo attaccante? Mota Carvalho giocherà per la prima volta in Serie A: le statistiche sono dalla sua parte ma d’altro canto, quest’anno, troverà difese più invalicabili rispetto la serie cadetta. Il vichingo Christian Gytkjaer, risultato decisivo ai playoff, stando a radio mercato, potrebbe salutare la Brianza. Infine, il valore d’acquisto più alto del listone che balza all’occhio (26) è quello di Gianluca Caprari: è giunto alla corte di Stroppa dopo la strepitosa stagione disputata con la maglia dell’Hellas Verona, nell’anno della sua definitiva consacrazione. Di certo la sua migliore annata in Serie A con 12 gol realizzati e sette assist, un bottino da tenere a mente per mister Stroppa e per i tanti fantallenatori che ci leggono. E poi, è anche un rigorista.

I valori d’acquisto dei calciatori del Monza (fonte: Fantacalcio.it):

PORTIERI: Cragno 11 – Di Gregorio 1 – Lamanna 1 – Sorrentino 1

DIFENSORI: Antov 1 – Bettella 1 – Birindelli 3 – Caldirola 4 – Carboni 5 – Carlos Augusto 8 – Donati 4 – Marrone 4 – Paletta 2 – Pedro Pereira 4 – Ranocchia A. 6 – Sampirisi 3

CENTROCAMPISTI: Barberis 7 – Bondo 1 – Ciurria 3 – Colpani 4 – D’Alessandro 1 – Machin 4 – Mazzitelli 3 – Molina S. 4 – Pessina 13 – Ranocchia F. 2 – Sensi 12 – Valoti 5 – Vignato S. 1

ATTACCANTI: Caprari 26 – Gytkjaer 4 – Mota Carvalho 10.