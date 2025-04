Dalla maratona olimpica alla 10km, il master Davide Spotti vince a Verbania

Alla prova sui 10 Km di Verbania Davide Spotti (Atl.Cesano Maderno) ha conquistato il primo posto nella categoria SM55 in 44’10”. Spotti lo scorso 10 agosto a Parigi nella Maratona per Tutti, in occasione delle Olimpiadi, con il crono di 41’55” aveva concluso la 10 km dedicata agli amatori: per la prima volta nella storia, in Francia anche gli atleti dilettanti avevano potuto correre di notte lo stesso percorso della maratona olimpica. Spotti era stato inserito tra i 55 podisti italiani che avevano conquistato la qualificazione e un pettorale per gareggiare in maglia azzurra in Francia.