Cristina Tonetti torna a vincere: sale sul podio sulle strade del Belgio

Cristina Tonetti torna a volare, e lo fa a modo suo, vincendo in sella a una bicicletta. L’atleta 23enne di Montesiro, frazione di Besana Brianza, archiviato un periodo tra i più difficili, ora nell’agosto 2025 è riuscita a conquistare la prima vittoria da professionista e a salire, a distanza di alcuni giorni, sul terzo gradino del podio in un’altra gara ciclistica disputata sulle strade del Belgio. La sua immagine con sguardo e braccia rivolte verso il cielo, dopo aver tagliato, da vincitrice, il traguardo del Grote Prijs Yvonne Reynders di Herentals e la gioia irrefrenabile sul podio di Zottegem hanno caratterizzato le sue imprese.

Tonetti, besanese, classe 2002, gareggia per la Laboral Kutxa – Fundación Euskadi. Dapprima ha concluso da vincitrice i 123 chilometri della gara di Herentals precedendo di sei secondi Teniel Campbell, tornata a correre in Europa con la Smurfit Westrock Cycling Team, e Eline Jansen della VolkerWessels Cycling Team, che ha completato il podio

La corsa è stata animata dalla statunitense Heidi Franz (Cynisca Cycling) rimasta al comando per una sessantina di chilometri prima di venire raggiunta dal gruppo. Altre iniziative sono state annullate ma a quattro chilometri dall’arrivo laTonetti ha piazzato lo scatto decisivo per non essere più ripresa e per raggiungere il traguardo. Nel momento più bello della vittoria, ha rivolto lo sguardo al cielo per suo papà Gianluca ex professionista scomparso all’età di 56 anni nel maggio 2023.

“Ho sempre voluto dedicare a papà una vittoria, l’unico rimpianto è che non sia qui con me a festeggiare – ha detto Cristina dopo il traguardo -. Sono sicura che abbia pedalato con me. Questa vittoria arriva dopo un periodo difficile, ho passato molti mesi senza correre, ma i momenti difficili hanno una fine e una vittoria rimane per sempre”.

Cristina a inizio stagione era rimasta lontano dalle corse per diversi mesi a causa di una pericardite che l’aveva costretta a fermarsi. In Belgio ha dunque ritrovato la pedalata dei giorni migliori che le ha permesso di cogliere la prima affermazione e di portare a casa anche il bronzo.

Sulla scia dell’entusiasmo per la sua prima vittoria da professionista, infatti, Cristina è salita nuovamente sul podio di un’altra classica fiamminga: la Egmont Cycling Race Women che si è disputata a Zottegem sulla distanza di 128 chilometri. La 23enne di Besana Brianza nella volata finale a ranghi compatti si è classificata al terzo posto mostrando ottime doti anche di sprinter oltre alle tradizionali caratteristiche di scalatrice. Cristina ha chiuso alle spalle di Martina Alzini (legnanese, classe 1997) della Cofidis e della olandese Lonneke Uneken della WolkerWessels Cycling Team.